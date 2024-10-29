Війна, день 979: вночі рашисти атакували Харків, Київ і Кривий Ріг

Росія завдала ударів по Харкову, Кривому Рогу, Києву

29 жовтня близько 3 години ночі російські війська вдарили по Харкову гібридом ракети і планувальної бомби «Грім-Е1». Ці боєприпаси росіяни позиціонують як гібрид ракети та планувальної авіабомби на базі Х-38. Вона влучила в приватний будинок, з-під завалів якого дістали тіла чотирьох загиблих.

Як розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, будинок, на який припав удар, розташований в Основ’янському районі міста. Він повністю зруйнований, ще 19 будинків у районі пошкоджено.

Загиблих кілька годин шукали під завалами рятувальники. Ними виявилися дві жінки та двоє чоловіків.

Мер зазначив, що останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – б’є по житлових будинках, історичних пам’ятках, по символах міста – таких як «Держпром».

Уночі росіяни обстріляли Кривий Ріг ракетами. Частково зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще кілька будинків, медичний заклад, гаражі та автомобілі. Зачеплено газопровід. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки одна людина загинула, це 39-річний чоловік. 14 – дістали поранення, один поранений – «важкий». Решта в стані середньої тяжкості.

У Києві багато руйнувань від уламків збитих безпілотників цієї ночі.

У Солом’янському районі столиці постраждала багатоповерхівка, загорівся газопровід, магазин і автомобілі, що стояли поруч. П’ятеро людей постраждали.

Ситуація на фронті на ранок 29 жовтня

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень. Більше третини з них припадає на Курахівський напрямок.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Окупанти намагаються наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у зазначену смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ССС рф.

Воїни Сил оборони України завдали нововведеним московитам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність, повідомили в розвідці України.

Також у ГУР повідомили, що 27 жовтня 2024 року поліцаї держави-агресора росії на трасі «курськ-воронеж» зупинили вантажівку КамАЗ із цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими.

У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

З видобутого ГУР МО радіоперехоплення випливає, що підмога призначалася 810-й окремій бригаді морської піхоти російської армії, яку перекинули в Курську область.

Втрати ворога: мінус ще 1360 окупантів

За вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу та ОВТ противника, пункту управління, складу боєприпасів, трьом РЛС та трьох ударів по інших важливих об’єктах.

Також українські воїни знешкодили: