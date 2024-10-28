Війна, день 978: унаслідок нічного удару по Харківщині постраждало 5 дітей

Нічний удар по Харківщині

Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області. Відбулися руйнування та пошкодження житлової інфраструктури.

Проти мирних жителів збройні сили РФ застосували керовані авіабомби, РСЗВ «Торнадо-С».

У Холодногірському районі Харкова пошкоджено перекриття між 8 і 9 поверхами багатоповерхового будинку, зруйновано три квартири. Там тривають аварійно-рятувальні роботи.

У місті Чугуїв сталася пожежа в господарській будівлі, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано.

Загалом, за попередніми даними поранень зазнала 21 особа, з них 5 дітей.

У Криму вночі пролунала серія вибухів

У ніч на 28 жовтня кримчани повідомили про численні вибухи в Джанкойському, Сімферопольському та Красногвардійському районах. Повідомляють, що працювало ППО. Інших подробиць поки немає.

«Там аеродром, до речі. До речі, аеродром не тільки в Гвардійському. У Джанкої аеродром і в Сімферополі аеродром», – зазначив телеграм-канал “Кримський вітер”.

Ситуація на фронті на ранок 28 жовтня

Збройні сили України досягли успіху в Курській області, просунувшись у межах українського плацдарму. Тим часом, російські війська просунулися на Донеччині, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара, – повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті повідомляється, що 27 жовтня російські війська продовжили наступ на Торецькому напрямку, але не досягли успіху.

На Покровському напрямку російські війська продовжили наступ у районі Селидового. Аналітики Deep State повідомляють, що російські війська захопили Селидове і Богоявленку, однак ця інформація не підтверджена незалежними джерелами.

При цьому український боєць із позивним «Мучной» повідомляє про повне захоплення Селидового.

«Щодо Селидового вже скажу як є, наші козаки виходять із північно-західного флангу, по місту все ще працюють наші аеробомбери і завдають ударів по скупченню противника, місто повністю вже за п…рами. Вишневе на захід від Селидового теж під контролем ворога, вже вони встановили свою ганчірку, зараз проводять зачистку», – написав військовий.

Також аналітики ISW стверджують, що російські загарбники не захопили Левадне в Запорізькій області.

У Генштабі ЗСУ захоплення Селидового не підтверджують. У ранковому зведенні повідомляється, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора в бік населених пунктів Миролюбівка, Луч, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. Загалом за минулу добу зафіксовано 144 бойові зіткнення.

Втрати ворога: мінус ще 1680 окупантів

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, вразили один пункт управління та одну артилерійську систему.

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