Війна, день 972: Північна Корея відправила на війну з Україною «елітних» бійців

Російські терористи продовжують вбивати мирних українців

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну 60 дронами, захисники неба збили 42 безпілотники. Ще чотири – повернулися на територію рф і Білорусі, повідомили в ЗСУ.

25 ворожих «шахедів» наші зенітники збили небі над Сумщиною. У Сумах ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку та об’єктах критичної інфраструктури. Унаслідок влучання ворожих безпілотників у житлові будинки приватного сектору обласного центру загинуло троє людей, серед яких одна дитина.

У Запоріжжі внаслідок російського удару балістикою по дитячому садочку в понеділок, 21 жовтня, загинуло двоє людей, постраждало 14 осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок обстрілів Покровського району 21 жовтня щонайменше 3 людини загинули та 2 поранені. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

«У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарських будівель, 2 гаражі, магазин і торговельний павільйон», – ідеться в повідомленні.

У Кураховому 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 5-поверхівку та адмінбудівлю.

Окупанти завдали ударів із різних видів зброї по 23 населених пунктах Херсонської області та Херсона. Унаслідок влучань дев’ять осіб було поранено, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у вівторок уранці.

У рф ліквідували військового, причетного до вбивства мирних українців

У Головному управлінні розвідки України повідомили про ліквідацію російського військового злочинця Дмитра Голенкова. Він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї на аеродромі Шайківка. Також Голенков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ і літав на бомбардувальнику Ту-22М3, який запускав крилаті ракети Х-22.

Голенков причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, під час яких загинули десятки мирних людей. У торговому центрі «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області загинули 22 людини, десятки дістали поранення. Під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них – 6 дітей.

Тіло Голенкова знайшли в селі Супоневе під Брянськом у його власному приватному будинку з пробитою головою в кількох місцях. Ймовірно йому «настукали» відплату за допомогою молотка.

Ситуація на фронті на ранок 22 жовтня

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 134 бойових зіткнення.

Російські війська продовжують наступальні операції в кількох регіонах, включно з Харківською, Луганською та Донецькою областями, проте не досягають значних змін на лінії фронту.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Українські війська просунулися в західній частині Новоіванівки. За минулу добу ворог завдав по Курській області 41 авіаудар, застосувавши 68 керованих авіабомб, до того ж здійснив 260 обстрілів районів населених пунктів.

КНДР відправила на війну в Україну елітний підрозділ

Північна Корея, ймовірно, відправила в Україну елітний спецпідрозділ, який охороняв батька Кім Чен Ина. Про це пише BILD.

Оглядач BILD Петер Тіде називає їх «бойовими рабами», оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без зовнішнього впливу. У них не було доступу ні до інтернету, ні до західного телебачення, ні до мобільних телефонів.

Також видання пише, що майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення «дияволів НАТО» і ворогів «улюбленого лідера».

18 жовтня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії, щоб воювати проти України.

У розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР вирішила відправити на війну проти України 12 тисяч солдатів, включно з підрозділом спеціального призначення.

Втрати ворога: мінус ще 1350 окупантів

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника і вразили два мости.

Також українські воїни знешкодили: