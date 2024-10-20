Война, день 970: удар по Кривому Рогу и успешная партизанская операция

Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу – есть пострадавшие

Субботним вечером, 19 октября, российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами. В результате атаки пострадали 17 человек, 8 из которых находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По данным местной военной администрации, повреждены 15 домов, три учебных заведения, несколько админзданий, 7 объектов бизнеса, гостиница, а также три пожарные машины и 20 автомобилей.

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины

А уже утром 20 октября оккупанты ударили авиацией по одному из энергетических объектов на Сумщине, – АО «Сумыоблэнерго».

Сообщается, что из-за этого временно обесточены более 37 тысяч потребителей в Роменском районе.

«Сегодня утром, 20 октября враг нанес авиационный удар по Роменской общине. В результате атаки повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеского удара», – сообщили в Сумской ОВА.

Дроны атаковали российский «взрывчатый» завод

Но и в тылу врага этой ночью было неспокойно: в ночь на воскресенье, 20 октября, «неизвестные, но добрые» беспилотники (БпЛА) атаковали очередной российский военный объект – на этот раз под удар дронов попал «Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске Нижненовгородской области, производящий взрывчатые вещества.

Этот завод включен в санкционный список Украины «за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». А 23 июня 2023 года предприятие попало в санкционный список стран Евросоюза. Также «Завод имени Я.М. Свердлова» находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

В целом этой ночью дроны атаковали ряд областей рф. По словам губернатора Орловской области, Андрея Клочкова, российские ПВО сбили 11 беспилотников. Он утверждает, что пострадавших и повреждений нет.

Также под ударом оказались Липецкая, Брянская области и даже столица россии Москва.

Кроме того, партизаны из движения «Атеш» провели успешную диверсию и уничтожили релейный шкаф в Херсонской области.

Сообщается, что диверсия была проведена возле админграницы с временно оккупированным Крымом и нанесла ущерб логистике врага.

«Это замедлило снабжение войск оккупантов на юге Украины, особенно важной линии поставки топлива после уничтожения нефтепорта в Феодосии», – сказано в сообщении «Атеш».

Ситуация на фронте: рашисты немного продвинулись в Донецкой и Харьковской областях

По уточненной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. За субботу, 19 октября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных (пять ракет) и 81 авиационный удар, сбросив 155 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, произвел более 3500 обстрелов, из них 91 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Сеньковка, Шостка, Харьков, Купянск, Новоегоровка, Терны, Северск, Резниковка, Пришиб, Ясна Поляна, Веролюбовка, Стенки, Мирноград, Торецк, Екатериновка, Курахово, Большая Новоселка, Богоявления Запорожье.

А по данным ресурса Deep State, российские оккупанты продвинулись возле Петропавловки и в Кругляковке Харьковской области, а также возле Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго, Звездного и в Максимильяновке Донецкой области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.

Еще 1340 оккупантов больше не будут терроризировать Украину

По сообщению Генштаба ВСУ, за сутки наши Силы обороны ликвидировали 1340 россиян.

Кроме того, металлоломом стала гора российской техники: