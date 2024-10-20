Війна, день 970: удар по Кривому Рогу та успішна партизанська операція

Росіяни вдарили баллістикою по Кривому Рогу – є постраждалі

Суботнього вечора, 19 жовтня, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки постраждали 17 осіб, 8 з яких перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

За даними місцевої військової адміністрації, пошкоджено 15 будинків, три навчальні заклади, кілька адмінбудівель, 7 об’єктів бізнесу, готель, а також три пожежні машини та 20 автомобілів.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

А вже вранці 20 жовтня окупанти вдарили авіацією по одному з енергетичних об’єктів на Сумщині, – АТ «Сумиобленерго».

Повідомляється, що через це тимчасово знеструмлено понад 37 тисяч споживачів у Роменському районі.

«Сьогодні вранці, 20 жовтня, ворог завдав авіаційного удару по Роменській громаді. Внаслідок атаки пошкодження отримали об’єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів. На місці працюють усі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару», – повідомили у Сумській ОВА.

Дрони атакували російський «вибуховий» завод

Але й у тилу ворога цієї ночі було неспокійно: у ніч проти неділі, 20 жовтня, «невідомі, але добрі» безпілотники (БпЛА) атакували черговий російський військовий об’єкт – цього разу під удар дронів потрапив «Завод імені Я.М. Свердлова» в Дзержинську Нижньоновгородської області, що виробляє вибухові речовини.

Цей завод включений до списку санкцій України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». А 23 червня 2023 року підприємство потрапило до списку санкцій країн Євросоюзу. Також «Завод імені Я.М. Свердлова» знаходиться під санкціями США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

Загалом цієї ночі дрони атакували ряд областей рф. За словами губернатора Орловської області, Андрія Клочкова, російські ППО збили 11 безпілотників. Він стверджує, що постраждалих та пошкоджень немає.

Також під ударом опинилися Липецька, Брянська області та навіть столиця росії Москва.

Крім того, партизани з руху «Атеш» провели успішну диверсію та знищили релейну шафу на Херсонщині.

Повідомляється, що диверсію було проведено біля адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом і завдано шкоди логістиці ворога.

«Це сповільнило постачання військ окупантів на півдні України, особливо важливої ​​лінії постачання палива після знищення нафтопорту у Феодосії», – йдеться у повідомленні «Атеш».

Ситуація на фронті: рашисти трохи просунулися в Донецькій та Харківській областях

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. За суботу, 19 жовтня, противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні (п’ять ракет) та 81 авіаційний удар, скинувши 155 керованих авіабомб (КАБів). Окрім цього, зробив понад 3500 обстрілів, з них 91 із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари в районах населених пунктів, зокрема Сеньківка, Шостка, Харків, Куп’янськ, Новоєгорівка, Терни, Сіверськ, Резниківка, Пришиб, Ясна Поляна, Веролюбівка, Стінки, Мирноград, Торецьк, Катеринівка, Курахове, Велика Новосілка, Богоявлен.

А за даними ресурсу Deep State, російські окупанти просунулися біля Петропавлівки та у Кругляківці Харківської області, а також біля Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Бажаного Другого, Зоряного та у Максимільянівці Донецької області.

Минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили два пункти управління.

Ще 1340 окупантів більше не тероризуватимуть Україну

За повідомленням Генштабу ЗСУ, за добу наші Сили оборони ліквідували 1340 росіян.

Крім того, металобрухтом стала гора російської техніки: