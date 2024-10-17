Война, день 967: Силы обороны провели успешную спецоперацию на Харьковщине

Враг атакует Украину неизвестными беспилотниками

В ночь на 17 октября враг нанес удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59 и 56-ю ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских беспилотника.

27 БПЛА локально потеряно в результате противодействия РЭБ.

Еще 2 беспилотника полетели в направлении Беларуси.

Зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

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О ситуации на фронте на утро 17 октября

За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Враг сосредоточил атаки на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 52 атаки, сообщает Генштаб ВСУ.

Продолжается операция в Курской области. По имеющимся данным агрессор нанес 21 авиационный удар по Курской области, сбросив 32 КАБ.

Плохая погода замедляет и затрудняет продвижение российских и украинских механизированных подразделений на выступе ВСУ в Курской области. Российские Z-блогеры, которые сначала хвастались «успехами» своих войск, признали, что те в результате застопорились. Об этом говорится в сводке Института изучения войны за 16 октября.

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись к востоку от Любимовки и в западной части Зеленого Пути (оба к юго-востоку от Кореневого), а также на полях к северо-западу от Кругленького (к юго-востоку от Кореневого).

Россияне наносили удары по ВСУ в здании в Ольговке и это, по мнению аналитиков, указывает на то, что украинские войска недавно восстановили некоторые позиции в этом населенном пункте.

Украинский военнослужащий, воюющий в Курской области, 16 октября сообщил, что обе стороны сейчас ведут бои за Ольговку и Новоивановку, которые частично находятся под контролем ВСУ.

Детали новой операции ГУР на Харьковщине

О выполнении комплексной успешной операции по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда «шторм» и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса вс рф.

«После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному», — отметили в разведке.

Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные московиты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины.

Потери врага на 17 октября: минус еще 1420 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и наземной станции управления БпЛА оккупантов.

Также украинские воины обезвредили: