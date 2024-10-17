Війна, день 967: Сили оборони провели успішну спецоперацію на Харківщині

Ворог атакує Україну невідомими безпілотниками

У ніч на 17 жовтня ворог завдав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 і 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі безпілотники.

27 БПЛА локально втрачено внаслідок протидії РЕБ.

Ще 2 безпілотники полетіли в напрямку Білорусі.

Зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об’єктах інфраструктури в прифронтових областях.

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Про ситуацію на фронті на ранок 17 жовтня

За минулу добу зафіксовано 163 бойових зіткнення. Ворог зосередив атаки на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 52 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Триває операція в Курській області. За наявними даними агресор завдав 21 авіаційного удару по Курській області, скинувши 32 КАБ.

Погана погода уповільнює і ускладнює просування російських і українських механізованих підрозділів на виступі ЗСУ в Курській області. Російські Z-блогери, які спочатку хвалилися «успіхами» своїх військ, визнали, що ті в результаті застопорилися. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни за 16 жовтня.

За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на схід від Любимівки і в західній частині Зеленого Шляху (обидва на південний схід від Кореневого), а також на полях на північний захід від Кругленького (на південний схід від Кореневого).

Росіяни завдавали ударів по ЗСУ в будівлі в Ольгівці і це, на думку аналітиків, вказує на те, що українські війська нещодавно відновили деякі позиції в цьому населеному пункті.

Український військовослужбовець, який воює в Курській області, 16 жовтня повідомив, що обидві сторони наразі ведуть бої за Вільхівку і Новоіванівку, які частково перебувають під контролем ЗСУ.

Деталі нової операції ГУР на Харківщині

Про виконання комплексної успішної операції зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області, повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Результат спланованих і сміливих дій українських розвідників – захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону «шторм» і розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу вс рф.

«Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршилося та близьке до безнадійного», – зазначили в розвідці.

Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України.

Втрати ворога на 17 жовтня: мінус ще 1420 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу й військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів.

Також українські воїни знешкодили: