Война, день 963: ВСУ могли сбить российский истребитель с помощью F-16

Россияне могли потерять еще один самолет

По информации Воздушных сил, в ночь на 13 октября 2024 враг нанес удар по Одесской и Полтавской областям двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области рф и территории оккупированного Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, а также 68 ударными беспилотниками (БпЛА) (районы пусков: Курск, Орел – рф.).

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БпЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

А в Институте изучения войны (ISW) сообщают, что ВСУ, судя по всему, впервые сбили российский Су-34 с помощью истребителя F-16.

По предварительным данным, российский истребитель на момент удара сбрасывал управляемые авиабомбы (КАБы) примерно в 50 км от линии фронта.

Однако подробности этой операции на данный момент неизвестны – официальная информация от Воздушных сил отсутствует.

Ситуация на фронте: ВСУ частично восстановили утраченные позиции

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений.

Так, 12 октября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 90 авиаударов, в том числе сбросил 158 КАБ. Кроме этого, произвел 4243 обстрела, из них 156 – из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой состав боеприпасов российских захватчиков.

Продолжается спецоперация в Курской области рф.

Как отмечают аналитики ISW, российские оккупационные войска продвинулись на Курщине и продолжают наступление. По их словам, оккупанты проводят атакующие действия в Курской области, пытаясь вернуть под свой контроль территории. И на 11 октября захватчики отбили почти два десятка населенных пунктов.

В свою очередь украинские военные чиновники сообщили, что ВСУ частично восстановили утраченные позиции на фоне усиленных российских контратак 12 октября.

А по информации ресурса DeepState, ВСУ имеют успех возле Новогродовки на Покровском направлении.

В то же время российские войска продвинулись возле Веселого, Спального, Борков и Кругляковки. Продолжаются тяжелые бои возле Новоивановки.

Рашисты расстреляли 9 украинских военнопленных

Кроме того, DeepState сообщает, что русские террористы расстреляли 9 украинских военнопленных в Курской области.

Сообщается, что расстреляны они были 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

«Бойцы выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено, и они были вынуждены сдаться», – говорится в сообщении.

Потери врага на 13 октября 2024

По данным Генштаба, за минувшие сутки силы обороны успешно ликвидировали 1300 оккупантов.

В технике за сутки враг потерял: