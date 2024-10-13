Війна, день 963: ЗСУ могли збити російський винищувач за допомогою F-16

Росіяни могли втратити ще один літак

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 13 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Одеській та Полтавській областях двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області рф та території окупованого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з повітряного простору Курської області, а також 68 ударними безпілотниками (БпЛА ) (райони пусків: Курськ, Орел – рф).

Внаслідок протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

36 російських безпілотників локаційно втрачені в різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

А в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що ЗСУ, зважаючи на все, вперше збили російський Су-34 за допомогою винищувача F-16.

За попередніми даними, російський винищувач на момент удару скидав керовані авіабомби (КАБи) приблизно за 50 км від лінії фронту.

Проте подробиці цієї операції наразі невідомі – офіційної інформації від Повітряних сил немає.

Ситуація на фронті: ЗСУ частково відновили втрачені позиції

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Так, 12 жовтня противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, у тому числі скинув 158 КАБ. Окрім цього, зробив 4243 обстріли, з них 156 – з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби ракетні війська та артилерія сил оборони вразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння та військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

Продовжується спецоперація в Курській області росії.

Як зазначають аналітики ISW, російські окупаційні війська просунулися на Курщині та продовжують наступ. За їхніми словами, окупанти проводять атакуючі дії у Курській області, намагаючись повернути під свій контроль території. І на 11 жовтня загарбники відбили майже два десятки населених пунктів.

У свою чергу, українські військові чиновники повідомили, що ЗСУ частково відновили втрачені позиції на тлі посилених російських контратак 12 жовтня.

А за інформацією ресурсу DeepState, ЗСУ мають успіх біля Новогродівки на Покровському напрямку.

Водночас російські війська просунулися біля Веселого, Спального, Борків та Кругляківки. Тривають тяжкі бої біля Новоіванівки.

Рашисти розстріляли 9 українських військовополонених

Крім того, DeepState повідомляє, що російські терористи розстріляли 9 українських військовополонених у Курській області.

Повідомляється, що їх розстріляли 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях.

«Бійці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт із ворогом та відстрілювалися. Однак кількість БК була обмежена і вони були змушені здатися», – йдеться в повідомленні.

Втрати ворога на 13 жовтня 2024 року

За даними Генштабу, минулої доби сили оборони успішно ліквідували 1300 окупантів.

У техніці за добу ворог втратив: