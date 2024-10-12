Война, день 962: ночной обстрел Запорожья и удар по нефтебазе на Луганщине

Враг активизировался в Курской области

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

В пятницу, 11 октября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 110 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, враг совершил более 5000 обстрелов, из них 155 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1530 дронов-камикадзе.

Помимо этого:

наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, где за сутки остановлено 32 атаки врага;

также противник активизировался на Купянском направлении – там за прошедшие сутки произошло 23 атаки захватчиков;

на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз;

на Торецком направлении россияне совершили 15 атак;

на Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает бить по своим деревням и городам. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 18 авиударов 23 КАБами по собственной территории.

В то же время, по информации американского Института изучения войны (ISW), россияне активизировали контрнаступление в Курской области, с целью максимально вытеснить украинские войска с этой территории до ухудшения погоды осенью и зимой.

Как отмечают аналитики ISW, российское командование обеспокоено, что плохая погода будет способствовать позиционным боям в Курской области и даст украинским силам больше времени для закрепления.

Кроме того, россия стремится быстро вытеснить ВСУ из Курской области, чтобы высвободить силы для своего приоритетного наступления в Донецкой области.

Оккупанты обстреляли Запорожье

Оккупанты ночью обстреляли Запорожье, ранены трое людей, среди которых 12-летняя девочка

Как сообщил глава областной ОВА Иван Федоров, в результате обстрела разрушен частный дом, ранения помимо ребенка получили женщины 55 и 22 лет. От госпитализации они отказались, а ребенку оказали помощь в больнице и после тоже отправили домой.

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В Луганской области пылает нефтебаза

Сегодня ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии рф.

На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются.

Сообщается, что задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Ранее данная нефтебаза уже потерпела поражение украинским оружием.

«Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Продолжение следует…», – пообещали в Генштабе ВСУ.

Потери врага на 12 октября 2024

По информации Воздушных сил, в ночь на 12 октября 2024 года в небе над Украиной сбиты 24 ударных беспилотников (БпЛА).

Всего враг запустил 28 БпЛА, а помимо сбитых еще 2 были локационно потеряны в результате воздействия РЭБ.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему на огневой позиции, станцию РЭБ и одно средство противовоздушной обороны противника.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1290 оккупантов.

А в технике враг потерял: