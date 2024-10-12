Війна, день 962: нічний обстріл Запоріжжя та удар по нафтобазі на Луганщині

Ворог активізувався в Курській області

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

У п’ятницю, 11 жовтня, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, у тому числі скинув 110 керованих авіабомб (КАБів). Крім того, ворог здійснив понад 5000 обстрілів, з них 155 із реактивних систем залпового вогню та залучив для поразки понад 1530 дронів-камікадзе.

Крім цього:

найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, де за добу зупинено 32 атаки ворога;

також противник активізувався на Куп’янському напрямку – там минулої доби сталося 23 атаки загарбників;

на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз;

на Торецькому напрямку росіяни здійснили 15 атак;

на Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових та наступальних дій агресора.

Продовжується операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. Минулої доби російські літаки завдали 18 авіударів 23 КАБами власною територією.

Водночас, за інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни активізували контрнаступ у Курській області з метою максимально витіснити українські війська з цієї території до погіршення погоди восени та взимку.

Як зазначають аналітики ISW, російське командування стурбоване, що погана погода сприятиме позиційним боям у Курській області та дасть українським силам більше часу для закріплення.

Крім того, росія прагне швидко витіснити ЗСУ з Курської області, щоб звільнити сили для свого пріоритетного наступу на Донеччині.

Окупанти обстріляли Запоріжжя

Окупанти сьогодні вночі обстріляли Запоріжжя, поранено трьох людей, серед яких 12-річна дівчинка

Як повідомив голова обласної ОВА Іван Федоров, внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, поранення окрім дитини отримали жінки 55 та 22 років. Від госпіталізації вони відмовилися, а дитині надали допомогу у лікарні і потім теж відправили додому.

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У Луганській області палає нафтобаза

Сьогодні вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які поставлялися навіть для потреб армії рф.

На території об’єкту фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються.

Повідомляється, що завдання виконане силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Раніше ця нафтобаза вже зазнала поразки українською зброєю.

«Бойова робота з підриву військово-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде…», – пообіцяли в Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога на 12 жовтня 2024 року

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 12 жовтня 2024 року в небі над Україною збито 24 ударних безпілотників (БпЛА).

Усього ворог запустив 28 БпЛА, а крім збитих ще 2 були локаційно втрачені внаслідок впливу РЕБ.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два ворожі пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника.

Минулої доби Сили оборони ліквідували 1290 окупантів.

А в техніці ворог втратив: