Одессу сотряс мощный взрыв – враг атаковал баллистикой

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 20:17. А уже в 20:18 мониторинговые телеграм-канал проинформировали об угрозе баллистики и через через минуту – о выходе ракеты в сторону Черноморска. Взрыв (и даже не один) одесситы услышали в 20:20.

«Баллистика на Черноморск!!!… Ну вы слышали. Угроза баллистики актуальна до отбоя», – прокомментировал телеграм-канал «Николаевский Ванёк», который связывают с Николаевской военной администрацией.

«Одесский район, будьте в укрытиях», – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Предварительно, ракеты было две. Но «прилет» это был или сбитие – на данный момент неизвестно.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении актуальной информации сразу же оповестит своих читателей.

Напомним, ночь на субботу, 14 сентября, снова оказалась неспокойной для одесситов: российские террористы в очередной раз атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО длилась более трех часов.

В результате падения обломков сбитых «шахедов» были разрушены 3 сооружения в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства, поврежден жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших, к счастью, не было.