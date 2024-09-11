Война, день 931: ночью враг нанес удары по острову Змеиный

Ночью враг направил шесть ракет по Змеиному

В ночь на 11 сентября 2024 враг атаковал Украину:

одной баллистической ракетой «Искандер-М»,

двумя зенитными управляемыми ракетами С-300,

6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П в направлении острова Змеиный,

25-ю ударными БпЛА типа «Shahed»

В результате противовоздушного боя сбито 20 «шахедов», еще 5 беспилотников локально потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Армия рф пошла на штурм в Курской области

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.

Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

В Генштабе также сообщили, что на Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили семь атак российских захватчиков.

Войска рф начали активные штурмовые действия на левом фланге украинской группировки в курской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

В рф заявляют о штурме российскими десантниками села Снагость в курской области. Сообщается, что штурм, проведенный бойцами 51-го парашютно-десантного полка вдв якобы оказался успешным. В результате российские десантники смогли прорваться в центр Снагости.

Deep State также пишет о прорыве россиян в деревню Снагость и приводит кадры бронеколонны, которая направляется в это село со стороны Коренево.

Еще минус 1140 оккупантов

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков.

За прошедшие сутки украинские воины обезвредили: