Война, день 931: ночью враг нанес удары по острову Змеиный

Сегодня, 11 сентября 2024 года, начались девятьсот тридцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О главных событиях на фронте и не только – в традиционной сводке «Одесской жизни».
Ночью враг направил шесть ракет по Змеиному
В ночь на 11 сентября 2024 враг атаковал Украину:
- одной баллистической ракетой «Искандер-М»,
- двумя зенитными управляемыми ракетами С-300,
- 6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П в направлении острова Змеиный,
- 25-ю ударными БпЛА типа «Shahed»
В результате противовоздушного боя сбито 20 «шахедов», еще 5 беспилотников локально потеряны.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Армия рф пошла на штурм в Курской области
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.
Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.
В Генштабе также сообщили, что на Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили семь атак российских захватчиков.
Войска рф начали активные штурмовые действия на левом фланге украинской группировки в курской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.
В рф заявляют о штурме российскими десантниками села Снагость в курской области. Сообщается, что штурм, проведенный бойцами 51-го парашютно-десантного полка вдв якобы оказался успешным. В результате российские десантники смогли прорваться в центр Снагости.
Deep State также пишет о прорыве россиян в деревню Снагость и приводит кадры бронеколонны, которая направляется в это село со стороны Коренево.
Еще минус 1140 оккупантов
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков.
За прошедшие сутки украинские воины обезвредили:
- 2 танка,
- 13 боевых бронированных машин,
- 56 артиллерийских систем,
- 2 РСЗО,
- 1 средство ПВО,
- 57 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 58 автомобилей,
- 6 единиц спецтехники.