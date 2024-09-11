Новости Одессы и Одесской области

Война, день 931: ночью враг нанес удары по острову Змеиный

Война, день 931: ночью враг нанес удары по острову Змеиный

Сегодня, 11 сентября 2024 года, начались девятьсот тридцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О главных событиях на фронте и не только – в традиционной сводке «Одесской жизни».

Ночью враг направил шесть ракет по Змеиному

В ночь на 11 сентября 2024 враг атаковал Украину:

  • одной баллистической ракетой «Искандер-М»,
  • двумя зенитными управляемыми ракетами С-300,
  • 6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П в направлении острова Змеиный,
  • 25-ю ударными БпЛА типа «Shahed»

В результате противовоздушного боя сбито 20 «шахедов», еще 5 беспилотников локально потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Армия рф пошла на штурм в Курской области

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.

Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

В Генштабе также сообщили, что на Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили семь атак российских захватчиков.

Войска рф начали активные штурмовые действия на левом фланге украинской группировки в курской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

В рф заявляют о штурме российскими десантниками села Снагость в курской области. Сообщается, что штурм, проведенный бойцами 51-го парашютно-десантного полка вдв якобы оказался успешным. В результате российские десантники смогли прорваться в центр Снагости.

Deep State также пишет о прорыве россиян в деревню Снагость и приводит кадры бронеколонны, которая направляется в это село со стороны Коренево.

Еще минус 1140 оккупантов

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков.

За прошедшие сутки украинские воины обезвредили:

  • 2 танка,
  • 13 боевых бронированных машин,
  • 56 артиллерийских систем,
  • 2 РСЗО,
  • 1 средство ПВО,
  • 57 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 58 автомобилей,
  • 6 единиц спецтехники.

потери врага

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua