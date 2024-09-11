Війна, день 931: вночі ворог завдав ударів по острову Зміїний

Вночі ворог спрямував шість ракет по Зміїному

У ніч на 11 вересня 2024 року ворог атакував Україну:

однією балістичною ракетою «Іскандер-М»,

двома зенітними керованими ракетами С-300,

6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П у напрямку острова Зміїний,

25-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито 20 «шахедів», ще 5 безпілотників локально втрачено.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Армія рф пішла на штурм у Курській області

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення.

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

У Генштабі також повідомили, що на Придніпровському напрямку втрат позицій і територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.

Війська рф розпочали активні штурмові дії на лівому фланзі українського угруповання в курській області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Росіяни почали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через річку Сейм, а потім і через більш дрібні річки.

У рф заявляють про штурм російськими десантниками села Снагость у курській області. Повідомляється, що штурм, проведений бійцями 51-го парашутно-десантного полку ВДВ нібито виявився успішним. У результаті російські десантники змогли прорватися в центр Снагості.

Deep State також пише про прорив росіян у село Снагость і наводить кадри бронеколонни, яка прямує в це село з боку Коренево.

Ще мінус 1140 окупантів

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, вразили пункт управління, вісім артилерійських систем, засіб РЕБ та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Минулої доби українські воїни знешкодили: