Война, день 919-й: Украина потеряла истребитель F-16

В пятницу, 30 августа 2024 года, начались 919-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине. Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу максимальные потери.
Генштаб подтвердил первую потерю F-16
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак россии.
Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Генштаба вечером 29 августа.
Отмечается, что в одном из воздушных боев во время захода на следующую цель с одним из самолетов F-16 была потеряна связь.
«Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», – добавили в Генштабе, указав, что для выяснения причин аварии назначили специальную комиссию Министерства обороны.
В СМИ сообщают, что в результате авиакатастрофы истребителя F-16 погиб пилот Алексей “Мунфиш” Месь. Известно, что Алексей Месь — один из первых украинских пилотов, который прошел обучение на западных истребителях. Приказом Главнокомандующего ВСУ ему посмертно присвоили звание полковника.
Пилота похоронили 29 августа.
Воздушная атака 30 августа
В ночь на 30 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер-М» из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».
В результате противовоздушного боя сбито:
- 12 ударных БпЛА «Shahed-131/136»,
- 4 — упали самостоятельно.
Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.
Где идут самые тяжелые бои
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 215 боевых столкновений.
На Покровском направлении наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.
На Времовском направлении противник совершил 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.
В новом отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что «российские войска недавно захватили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и побудили украинские силы отойти с ограниченных позиций в этом районе».
«Российские войска, вероятно, надеются достичь подобного эффекта, пытаясь охватить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Хотя остается непонятным, смогут ли россияне поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности», — говорится в отчете.
Аналитики Института изучения войны предполагают, что «российские войска могут попытаться воевать непосредственно через украинские оборонительные позиции вдоль линии Новогродовка-Гродовка, несмотря на высокие расходы, для того, чтобы сохранить скорость их продвижения и попытаться быстрее захватить Мирноград».
Продвижение российских войск в город Селидово, а также в направлении Украинска и Горняка, по данным аналитиков ISW, «имеют целью ликвидировать относительно большой украинский выступ на южном краю более широкого российского выступления в направлении Покровска, что может угрожать наступательным усилиям армии РФ в этом районе».
Оккупантов ждала тревожная ночь
Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает о взрывах в районе аэродрома Кировского и в районе Джанкоя ночью 30 августа.
Крымчане ночью слышали 5 взрывов: 3 в районе аэродрома Кировское и 1 возле железнодорожной станции, а также 1 взрыв в районе Джанкоя.
Минобороны рф по традиции сообщает о сбитии всех украинских беспилотников.
Потери врага за сутки
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 оккупантов. Также украинские воины обезвредили:
- 3 танка,
- 23 боевых бронированных машины,
- 23 артиллерийских системы,
- 1 РСЗО,
- 1 средство ПВО,
- 84 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 57 автомобилей,
- 2 единицы специальной техники оккупантов.