Война, день 919-й: Украина потеряла истребитель F-16

Генштаб подтвердил первую потерю F-16

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак россии.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Генштаба вечером 29 августа.

Отмечается, что в одном из воздушных боев во время захода на следующую цель с одним из самолетов F-16 была потеряна связь.

«Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», – добавили в Генштабе, указав, что для выяснения причин аварии назначили специальную комиссию Министерства обороны.

В СМИ сообщают, что в результате авиакатастрофы истребителя F-16 погиб пилот Алексей “Мунфиш” Месь. Известно, что Алексей Месь — один из первых украинских пилотов, который прошел обучение на западных истребителях. Приказом Главнокомандующего ВСУ ему посмертно присвоили звание полковника.

Пилота похоронили 29 августа.

Воздушная атака 30 августа

В ночь на 30 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер-М» из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

В результате противовоздушного боя сбито:

12 ударных БпЛА «Shahed-131/136»,

4 — упали самостоятельно.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

Где идут самые тяжелые бои

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 215 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении противник совершил 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

В новом отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что «российские войска недавно захватили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и побудили украинские силы отойти с ограниченных позиций в этом районе».

«Российские войска, вероятно, надеются достичь подобного эффекта, пытаясь охватить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Хотя остается непонятным, смогут ли россияне поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности», — говорится в отчете.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что «российские войска могут попытаться воевать непосредственно через украинские оборонительные позиции вдоль линии Новогродовка-Гродовка, несмотря на высокие расходы, для того, чтобы сохранить скорость их продвижения и попытаться быстрее захватить Мирноград».

Продвижение российских войск в город Селидово, а также в направлении Украинска и Горняка, по данным аналитиков ISW, «имеют целью ликвидировать относительно большой украинский выступ на южном краю более широкого российского выступления в направлении Покровска, что может угрожать наступательным усилиям армии РФ в этом районе».

Оккупантов ждала тревожная ночь

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает о взрывах в районе аэродрома Кировского и в районе Джанкоя ночью 30 августа.

Крымчане ночью слышали 5 взрывов: 3 в районе аэродрома Кировское и 1 возле железнодорожной станции, а также 1 взрыв в районе Джанкоя.

Минобороны рф по традиции сообщает о сбитии всех украинских беспилотников.

Потери врага за сутки

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: