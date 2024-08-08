Война, день 897-й: что происходит в Курской области

Одесскую область атаковали «шахедами»

В ночь на 8 августа 2024 года противник ударил 2-мя баллистическими ракетами «Искандер-М» по Харьковщине, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 4-мя ударными БпЛА типа «Shahed».

Не удалось сбить два «Искандера», сообщают Воздушные силы.

Удалось сбить обе ракеты Х-59 и все четыре «шахеда» в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

О ситуации на фронте на утро 8 августа 2024

За прошедшие сутки в целом зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего враг и в дальнейшем действует на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий.

Здесь наши защитники отбили 28 штурмовых действий в районах десяти различных населенных пунктов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Украинские военные недавно отвоевали ряд позиций вблизи города Часов Яр в Донецкой области. В то же время боевые действия продолжаются на других участках в районе населенного пункта. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ смогли несколько продвинуться через канал «Северский Донец-Донбасс», а также на территории лесного массива «Ступки Голубовские 2» в Бахмутском районе.

В утренней сводке Генштаба сообщается, что бои продолжаются в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. На этом направлении враг совершил 11 атак По Торецку и прилегающим к нему территориям российский агрессор нанес 19 авиаударов — сбросил более трех десятков управляемых бомб.

Всего за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 110 КАБ.

Что происходит в Курской области россии

По данным российских «военкоров», по состоянию на 7 августа ВСУ удалось захватить около 10 сел и 10 — 25 км территории курской области рф. При этом отмечается, что наблюдается «серьезная информационная блокада: данных почти нет как с украинской, так и российской стороны».

Вечером 7 августа минобороны рф сообщило, что боевые действия в приграничье Курщины не прекращаются. По данным местных властей, бои продолжаются в Суджанском и Кореневском районах.

Также известно, что вчера вечером в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне событий в приграничной зоне. Кроме того, силовики усилили меры безопасности на Курской атомной электростанции.

Независимый российский военный эксперт Ян Матвеев говорит, что на территории рф могут находиться несколько сотен украинских военных, остальная часть пока находится в резерве на территории Украины. По его мнению, если командование ВСУ увидит успехи в наступлении, то атакующим силам могут перебросить резервы.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что для прикрытия границы командование противника начало перемещать часть сил с Волчанского направления (группировка «Белгород»), вероятно, из состава 11-го и 44-го армейских корпусов.

«Однако, судя по размаху и интенсивности украинской операции, рано или поздно, противник будет вынужден потянуть туда и войска с других операционных направлений (а вполне возможно — и остатки своих стратегических резервов, приготовленных им на август-сентябрь…). Даже, с этой точки зрения, операция ВСУ в приграничье Курской области УЖЕ оправдана…» — пишет он.

Украинские власти официально не комментируют информацию о событиях в Курской области. В то же время была объявлена обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов Сумщины.

О потерях врага на утро 8 августа 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также поразили два средства ПВО, семь средств РВиА и два склада с боеприпасами оккупантов.

Также, подтверждена потеря оккупантами в предыдущие дни одного вертолета.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили: