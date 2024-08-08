Війна, день 897-й: що відбувається в Курській області

Одеську область атакували “шахедами”

У ніч на 8 серпня 2024 року противник вдарив 2-ма балістичними ракетами “Іскандер-М” по Харківщині, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 і 4-ма ударними БпЛА типу “Shahed”.

Не вдалося збити два “Іскандери”, повідомляють Повітряні сили.

Вдалося збити обидві ракети Х-59 і всі чотири “шахеди” в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Про ситуацію на фронті на ранок 8 серпня 2024 року

За минулу добу загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог і надалі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.

Тут наші захисники відбили 28 штурмових дій у районах десяти різних населених пунктів. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Українські військові нещодавно відвоювали низку позицій поблизу міста Часів Яр на Донеччині. Водночас бойові дії тривають на інших ділянках у районі населеного пункту. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ змогли дещо просунутися через канал “Сіверський Донець – Донбас”, а також на території лісового масиву “Ступки Голубівські 2” у Бахмутському районі.

У ранковому зведенні Генштабу повідомляється, що бої тривають у районах Сіверного, Нью-Йорка, Залізного і Торецька. На цьому напрямку ворог здійснив 11 атак По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський агресор завдав 19 авіаударів – скинув понад три десятки керованих бомб.

Загалом за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 110 КАБ.

Що відбувається в Курській області росії

За даними російських “воєнкорів”, станом на 7 серпня ЗСУ вдалося захопити близько 10 сіл і 10 – 25 км території Курської області рф. При цьому наголошується, що спостерігається “серйозна інформаційна блокада: даних майже немає як з української, так і російської сторони”.

Увечері 7 серпня міноборони рф повідомило, що бойові дії в прикордонні Курщини не припиняються. За даними місцевої влади, бої тривають у Суджанському та Коренівському районах.

Також відомо, що вчора ввечері в Курській області ввели режим надзвичайної ситуації на тлі подій у прикордонній зоні. Крім того, силовики посилили заходи безпеки на Курській атомній електростанції.

Незалежний російський військовий експерт Ян Матвєєв каже, що на території РФ можуть перебувати кілька сотень українських військових, інша частина поки що перебуває в резерві на території України. На його думку, якщо командування ЗСУ побачить успіхи в наступі, то атакуючим силам можуть перекинути резерви.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що для прикриття кордону командування противника почало переміщати частину сил із Вовчанського напряму (угруповання “Бєлгород”), імовірно, зі складу 11-го і 44-го армійських корпусів.

“Однак, судячи з розмаху та інтенсивності української операції, рано чи пізно противник буде змушений потягнути туди і війська з інших операційних напрямків (а цілком можливо – і залишки своїх стратегічних резервів, приготованих ним на серпень-вересень…). Навіть, з цієї точки зору, операція ЗСУ в прикордонні Курської області ВЖЕ виправдана…” – пише він.

Українська влада офіційно не коментує інформацію про події в Курській області. Водночас було оголошено обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів Сумщини.

Про втрати ворога на ранок 8 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також вразили два засоби ППО, сім засобів РВіА та два склади з боєприпасами окупантів.

Також, підтверджено втрату окупантами в попередні дні одного вертольота.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили: