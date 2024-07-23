Война, день 881-й: в Черном море россия держит два носителя «Калибров»

В Черном море по состоянию на 6:00 вторника, 23 июля, находятся два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 12 ракет.

Ночью враг атаковал Сумщину

В ночь на 23 июля 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 и 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed» по Сумской области.

7 их 8 вражеских «шахедов» удалось сбить.

«Вследствие активного противодействия, вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели», — сообщили в Воздушных силах Украины.

В Крыму перекрыли Керченский мост

На территории Крыма ночью был сбит 21 беспилотник, сообщают в российском минобороны.

Основная часть летела на Севастополь. Назначенные россией «власти» ущерба не подтверждают.

Украинские паблики пишут о взрывах в Керчи. Также телеграм-каналы сообщают о прилете в порту Кавказ, предварительно, пострадал железнодорожный паром.

На данный момент перекрыт Крымский мост.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активным на Краматорском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 96 авиаударов, сбросив 132 КАБа.

На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовых действия.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

Потери врага на утро 23 июля 2024

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять артиллерийских систем, станцию РЛС и три склада боеприпасов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили: