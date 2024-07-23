Війна, день 881-й: у Чорному морі росія тримає два носії “Калібрів”

У Чорному морі станом на 6:00 вівторка, 23 липня, перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 12 ракет.

Вночі ворог атакував Сумщину

У ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8-ма ударними БпЛА типу “Shahed” по Сумській області.

7 із 8 ворожих “шахедів” вдалося збити.

“Внаслідок активної протидії, ворожа керована авіаційна керована ракета Х-69 не досягла своєї мети”, – повідомили в Повітряних силах України.

У Криму перекрили Керченський міст

На території Криму вночі було збито 21 безпілотник, повідомляють у російському міноборони.

Основна частина летіла на Севастополь. Призначена росією “влада” збитків не підтверджує.

Українські пабліки пишуть про вибухи в Керчі. Також телеграм-канали повідомляють про приліт у порту Кавказ, попередньо, постраждав залізничний пором.

Наразі перекрито Кримський міст.

Коротко про ситуацію на фронті

Минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Краматорському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 96 авіаударів, скинувши 132 КАБи.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 30 разів у районах Бондарного, Миньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

Втрати ворога на ранок 23 липня 2024 року

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління, п’ять артилерійських систем, станцію РЛС і три склади боєприпасів.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили: