Війна, день 857: наслідки обстрілу Дніпра та новий пакет допомоги від США

Обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: що відомо

Увечері 28 червня російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку по Дніпру. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку.

Розбір завалів тривав усю ніч, на ранок суботи пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

У той же час, за даними ДСНС, станом на ранок 29 червня загинула 1 особа, постраждали 12, серед яких 1 дитина. Двох людей урятували з-під завалів.

В одному з під’їздів зруйновано квартири з 8 до 11 поверхів. Пошкоджено 11 автомобілів. Ліквідовано пожежу на площі 150 кв. м. Вивезено 190 тонн будівельного сміття. До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Нічна атака «шахедами»: результати бойової роботи

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на різних напрямках фронту сталося 140 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ супротивника.

Російські загарбники завдали територією України 61 авіаційного удару із застосуванням 110 КАБ, а також задіяли 328 дронів-камікадзе. Водночас ворог здійснив понад 3180 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами.

Сьогодні вранці і минулої доби російські окупанти завдали авіаційних ударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.

А в Повітряних силах повідомляють, що в ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарська рф.

«В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України всі 10 «шахедів» збиті в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей», – зазначають військові.

У той же час на Південному напрямку цієї ночі протиповітряною обороною півдня України знищено 5 ударних БПЛА «Shahed-136/131», з яких два у Херсонській та по одному – у Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

ЗСУ звільнили території в центрі Вовчанська, – ISW

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ звільнили території у центрі Вовчанська Харківської області, а також повернули втрачені позиції на Куп’янському напрямку.

За даними аналітиків, нині рашисти використовують погано навчених найманців та підрозділи ВДВ, зазнають значних втрат. Також окупанти дистанційно намагаються обминути північ регіону.

Водночас у звіті Deep State говориться, що загарбники просунулися за кількома напрямками фронту у Донецькій та Луганській областях. Зокрема біля Шумів.

Україні «світить» нова допомога від США?

А за інформацією агентства Reuters, вже 1 липня 2024 року влада Сполучених Штатів може надати новий пакет допомоги Києву.

За даними журналістів, які посилаються на відомості двох американських чиновників, у новому пакеті передбачено передачу Києву мобільних ракет-перехоплювачів MIM-23 HAWK, 155-міліметрових артилерійських боєприпасів та оборонного обладнання для забезпечення оборонних потреб української держави.

Втрати ворога на ранок 29 червня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, ранкову добову статистику поповнили ще 1070 окупантів. У втрати техніки в ворога такі: