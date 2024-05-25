Війна, день 822: путін зацікавлений у припиненні вогню?

Коротко про ситуацію на фронті на ранок 25 травня 2024

Оборонна операція Сил оборони продовжується, наші війська дають відсіч наступальним діям російських окупантів. Гарячою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському та Харківському напрямках, інформує у своєму традиційному зведенні Генштаб ЗСУ.

Станом на ранок 25 травня на різних напрямках фронту сталося 90 бойових зіткнень. Рашисти намагаються використовувати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають відсіч ворогові, а в окремих напрямках – самі ведуть результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) і 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБ), застосував 224 дрони-камікадзе. Здійснив понад 2200 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів озброєння.

Нічний удар по Харкову: наслідки

Крім того, цієї ночі росіяни вдарили чотирма ракетами С-300 по Харкову. Внаслідок прильотів по Слобідському району міста частково зруйновано ліцей. Також зафіксовано влучання у промисловій зоні та на відкритій місцевості.

На щастя, обійшлося без жертв.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок влучення ракети С-300 зруйновано майстерню освітньої установи, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю ліцею, вибито скло у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав також супермаркет поблизу.

В Окупованому Криму теж голосно

А сьогодні вранці вибухи пролунали і в Євпаторії в окупованому Криму.

Як пишуть місцеві паблики, голосно було в районі військового аеродрому «Сакі», де базується 43-й винищувальний авіаційний полк рашистів, який підтримує війська окупантів на півдні України. На озброєнні у нього – бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Дим у небі помітили у районі Новофедорівки.

Військова допомога Україні з попередніх пакетів США вже дійшла до фронту

Водночас, за словами американського держсекретаря Ентоні Блінкена, Україна вже отримала військову допомогу із попередніх пакетів США. Це вже п’ятий пакет допомоги, який санкціонував президент з моменту підписання додаткового закону про національну безпеку.

«Допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту, і ми доставимо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб українські військові могли використовувати її для захисту своєї території та захисту українського народу», – сказав Блінкен.

путін зацікавлений у припиненні вогню – західні ЗМІ

А ось західні засоби масової інформації пишуть, що російський диктатор путін нібито зацікавлений у припиненні вогню та проведенні мирних переговорів в Україні.

Водночас, як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), росія зараз готується до можливої ​​війни з НАТО, і Кремль, швидше за все, розглядатиме все, крім капітуляції України, як екзистенційну загрозу спроможності росії вести таку війну.

При цьому, за даними ISW, Кремль продовжить симулювати інтерес до переговорів у критичні моменти війни, щоб переконати Захід піти на поступки у питанні територіальної цілісності та суверенітету України та вплинути на ухвалення рішень щодо підтримки нашої країни.

Також аналітики повідомляють, що військово-політичне керівництво рфї не зацікавлене у змістовних переговорах і має намір використати «заморожування» війни, щоб підготуватися до нового наступу.

Загальна кількість втрат окупантів перевищила півмільйона

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби рашистів поменшало ще на 1140 одиниць, а загальна кількість втрат окупантів перевищила півтора мільйона.

Добові втрати російської техніки такі:

15 танків;

11 бронемашин;

27 артилерійських систем;

2 РСЗВ, 1 ППО та 4 БПЛА;

39 транспортних засобів;

3 одиниці спецтехніки.

Фото з Телеграм-каналу Pravda Gerashchenko