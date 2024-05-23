Россия ударила 15 ракетами по Харькову: много погибших и раненных

Первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом рф были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия.

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В «Укрзалізници» сообщили, что армия рф атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины.

«Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время «прилетов» работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв», – говорится в сообщении.

Еще один удар рашисты нанесли по частной типографии издательства Vivat, котороая занимается печатью.

В результате ударов по Золочеву Харьковской области повреждены детский сад, рынок и жилые дома.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предварительно сообщил, что «это все были ракетные удары».

По данным прокуратуры, обстрел скорее всего велся из систем С-300.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку «чрезвычайно жестокой»: