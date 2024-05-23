Новости Одессы и Одесской области

Россия ударила 15 ракетами по Харькову: много погибших и раненных

Россия ударила 15 ракетами по Харькову: много погибших и раненных

В четверг, 23 мая, российские войска нанесли около 15 ударов по гражданской инфраструктуре Харькова и области. По состоянию на сейчас уже известно о семи погибших, 17 человек получили ранения.

Первый мощный взрыв в Харькове раздался около 10:26. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом рф были транспортная инфраструктура, также одно из подразделений коммунального предприятия.

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В «Укрзалізници» сообщили, что армия рф атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины.

«Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время «прилетов» работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв», – говорится в сообщении.

Еще один удар рашисты нанесли по частной типографии издательства Vivat, котороая занимается печатью.

удар по Харькову

В результате ударов по Золочеву Харьковской области повреждены детский сад, рынок и жилые дома.

удар по Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предварительно сообщил, что «это все были ракетные удары».

По данным прокуратуры, обстрел скорее всего велся из систем С-300.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку «чрезвычайно жестокой»:

Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, — вблизи наших границ. И это слабость — не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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