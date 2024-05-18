Война, день 815-й: очередной удар по энергетике и способны ли оккупанты на «стратегический прорыв»

Враг пытается прорвать оборону на Харьковском направлении

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение, противник нанес 15 ракетных, 70 авиационных ударов и 452 удара дронами-камикадзе, осуществил 2843 обстрела позиций наших войск.

На Харьковском направлении прошли две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугроватка-Старица. Ситуация контролируется силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесу местности. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону для улучшения тактического положения.

Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины, сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Эвакуационные мероприятия проводят ДСНС, Нацполиция, волонтеры и местные громады.

Всего из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировано уже более 9900 жителей. Только из Волчанской громады эвакуировали около 2500 человек.

Была ли успешной ночная российская атака дронами?

А в Воздушных Силах информируют: этой ночью оккупанты атаковали 13-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарска и Курска (рф). В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 «шахедов» в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

А в компании Укрэнерго сообщают, что ночью оккупанты атаковали 2 объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах страны.

В то же время в ведомстве отметили, что обошлось без пострадавших, а потребители не обесточивались. Сейчас энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов.

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Возможен ли «стратегический прорыв» россиян в Украине, – прогноз экспертов

В то же время в американском Институте изучения войны (ISW) поделились прогнозами о том, способны ли российские войска на «стратегический прорыв» в Украине.

Так, старшие военные командиры НАТО уверены, что у российских оккупантов нет достаточных сил для достижения в Украине данного прорыва. В то же время, аналитики уверены, что за счет активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

При этом врагу, вероятно, удастся достичь этой цели, даже несмотря на то, что темп наступательных операций на севере Харьковской области замедляется, отмечают аналитики.

Коротко о вражеских потерях на утро 18 мая 2024

Россияне подтвердили смерть подполковника из так называемых вооруженных сил российской федерации Александра Кулакова, чем также подтвердили удары по базе ПВО во временно оккупированном Крыму утром 13 мая, когда ранним утром на горе Ай-Петри была атакована российская воинская часть, где находилась военная база ПВО 3-го радиотехнического полка рф. Вероятнее всего, удар был нанесен ракетами «Storm Shadow».

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки общее число рашистских потерь пополнили 1210 оккупантов. А суточные потери техники врага следующие: