В Одесской области действуют графики отключений света: что будет 18 мая

В сообщении энергетиков говорится, что в Киеве и области, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго с 19:00 до 00:00 применяются графики отключений света.

Но есть и обнадеживающие новости. В субботу, предварительно, ограничения поставок электричества не запланированы. Хотя ситуация крайне изменчива.

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Напомним, что в последние дни в Украине возник дефицит электроєнергии. Прохладная погода вынудила многих украинцев использовать для отопления электроприборы. При этом атомные электростанции снизили производство, так как там начались сезонные регламентные ремонтные работы. А половина генерации тепловых электростанций уничтожена российскими обстрелами.