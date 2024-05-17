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В Одесской области действуют графики отключений света: что будет 18 мая

В Одесской области действуют графики отключений света: что будет 18 мая

В ДТЭК Одесские электросети рассказали о ситуации в энергосистеме страны и Одесского региона. 

В сообщении энергетиков говорится, что в Киеве и области, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго с 19:00 до 00:00 применяются графики отключений света.

Но есть и обнадеживающие новости. В субботу, предварительно, ограничения поставок электричества не запланированы. Хотя ситуация крайне изменчива. 

В случае перемен ситуации в энергосистеме, Одесская Жизнь будет оперативно информировать читателей на своем сайте и в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями.

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сообщение ДТЭК про отключения света

Напомним, что в последние дни в Украине возник дефицит электроєнергии. Прохладная погода вынудила многих украинцев использовать для отопления электроприборы. При этом атомные электростанции снизили производство, так как там начались сезонные регламентные ремонтные работы. А половина генерации тепловых электростанций уничтожена российскими обстрелами.

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