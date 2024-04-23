Война, день 790-й: Британия анонсировала крупнейший в истории пакет военной помощи

Война россии против Украины продолжается семьсот девяностые сутки. Ситуация на фронте остается стабильно тяжелой, россияне продолжают атаки на мирные города. Тем временем Великобритания объявила о крупнейшей в истории поставке в Украину жизненно важных военных ресурсов.
Воздушная атака 23 апреля: сбито 15 «шахедов»
Ночью, 23 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 16 ударными беспилотниками. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 «шахедов».
Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура южных регионов.
В операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 барражирующих снарядов:
7 — в Одесской области, 4 — на Николаевщине.
В Одессе падением сбитого дрона нанесены разрушения жилому сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры. Количество пострадавших 9 человек, из которых 4 ребенка.
Storm Shadow, патроны и бронетехника от Великобритании
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 23 апреля, объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.
Сунак прибудет в Польшу во вторник, чтобы объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины, включая 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Британии поставку жизненно важного оборудования.
Крупнейший в истории пакет оборудования из Великобритании включает:
- 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;
- Более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;
- Более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств «Хаски», 162 бронемашины и 78 вездеходов;
- Около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.
Ситуация на фронте 23 апреля
За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетных комплексах и 16 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.
Потери оккупантов на утро 23 апреля
Силы обороны за сутки ликвидировали:
- 800 оккупантов,
- 5 танков,
- 12 бронемашин,
- 29 артсистем,
- 23 БПЛА,
- 35 ед. авто и единицы спецтехники.