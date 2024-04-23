Новости Одессы и Одесской области

Война, день 790-й: Британия анонсировала крупнейший в истории пакет военной помощи

Война, день 790-й: Британия анонсировала крупнейший в истории пакет военной помощи

Война россии против Украины продолжается семьсот девяностые сутки. Ситуация на фронте остается стабильно тяжелой, россияне продолжают атаки на мирные города. Тем временем Великобритания объявила о крупнейшей в истории поставке в Украину жизненно важных военных ресурсов.

Воздушная атака 23 апреля: сбито 15 «шахедов»

Ночью, 23 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 16 ударными беспилотниками. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 «шахедов».

Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура южных регионов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 барражирующих снарядов:
7 — в Одесской области, 4 — на Николаевщине.

В Одессе падением сбитого дрона нанесены разрушения жилому сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры. Количество пострадавших 9 человек, из которых 4 ребенка.

Storm Shadow, патроны и бронетехника от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 23 апреля, объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

Сунак прибудет в Польшу во вторник, чтобы объявить о масштабном увеличении военной поддержки Украины, включая 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Британии поставку жизненно важного оборудования.

Крупнейший в истории пакет оборудования из Великобритании включает:

  • 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;
  • Более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;
  • Более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств «Хаски», 162 бронемашины и 78 вездеходов;
  • Около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Ситуация на фронте 23 апреля

За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетных комплексах и 16 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Потери оккупантов на утро 23 апреля

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 800 оккупантов,
  • 5 танков,
  • 12 бронемашин,
  • 29 артсистем,
  • 23 БПЛА,
  • 35 ед. авто и единицы спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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