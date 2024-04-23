Новини Одеси та Одеської області

Війна, день 790-й: Британія анонсувала найбільший в історії пакет військової допомоги

Війна, день 790-й: Британія анонсувала найбільший в історії пакет військової допомоги

Війна росії проти України триває сімсот дев’янусту добу. Ситуація на фронті залишається стабільно важкою, росіяни продовжують атаки на мирні міста. Тим часом Велика Британія оголосила про найбільше в історії постачання в Україну життєво важливих військових ресурсів.

Повітряна атака 23 квітня: збито 15 “шахедів”

Уночі, 23 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” і 16 ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 “шахедів”.

Під прицілом ворога була промислова та припортова інфраструктура південних регіонів.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося збити 11 баражувальних снарядів:
7 – в Одеській області, 4 – на Миколаївщині.

В Одесі падінням збитого дрона завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено магазини та інші об’єкти інфраструктури. Кількість постраждалих 9 осіб, з яких 4 дитини.

Storm Shadow, набої та бронетехніка від Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включно з 500 мільйонами фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування і найбільшим в історії Британії постачанням життєво важливого обладнання.

Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає:

  • 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
  • Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;
  • Понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів “Хаскі”, 162 бронемашини і 78 всюдиходів;
  • Близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

Ситуація на фронті 23 квітня

За минулу добу відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах і 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Втрати окупантів на ранок 23 квітня

Сили оборони за добу ліквідували:

  • 800 окупантів,
  • 5 танків,
  • 12 бронемашин,
  • 29 артсистем,
  • 23 БПЛА,
  • 35 од. авто та одиниці спецтехніки.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk