Війна, день 790-й: Британія анонсувала найбільший в історії пакет військової допомоги

Повітряна атака 23 квітня: збито 15 “шахедів”

Уночі, 23 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” і 16 ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 “шахедів”.

Під прицілом ворога була промислова та припортова інфраструктура південних регіонів.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося збити 11 баражувальних снарядів:

7 – в Одеській області, 4 – на Миколаївщині.

В Одесі падінням збитого дрона завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено магазини та інші об’єкти інфраструктури. Кількість постраждалих 9 осіб, з яких 4 дитини.

Storm Shadow, набої та бронетехніка від Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включно з 500 мільйонами фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування і найбільшим в історії Британії постачанням життєво важливого обладнання.

Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає:

60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

Понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів “Хаскі”, 162 бронемашини і 78 всюдиходів;

Близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

Ситуація на фронті 23 квітня

За минулу добу відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах і 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Втрати окупантів на ранок 23 квітня

Сили оборони за добу ліквідували: