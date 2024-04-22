Война, день 789-й: пока Украина ожидает помощь США, враг активизировал удары по Одесской области

Обстрелы и ситуация на фронте 22 апреля

В ночь на 22 апреля 2024 года противник атаковал 7-ю ударными беспилотниками и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате боевой работы огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 «шахедов» и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10». Все беспилотники сбиты в Одесской области.

На фронте за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Особенно обострилась ситуация возле Часового Яра. Здесь вражеская армия не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников, используя при этом все виды вооружения: артиллерию, танки, беспилотники разных типов. А также авиацию для ударов КАБами и ФАБами.

В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БпЛА противника.

Задержка с помощью привела к «реальным последствиям»

Об этом заявил генсек НАТО Столтенберг.

«Задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта. Мы видим, что все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО», — сказал генсек телеканалу MSNBC.

По его мнению, новый пакет от США «поможет им сбивать российские ракеты, удерживать линию фронта и наносить глубинные удары по российским военным объектам».

То есть, судя по всему, упор в этом пакете будет делаться на снаряды к артиллерии и ракеты к ПВО.

Ожидается, что 23 апреля Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, после чего его должен подписать президент Джо Байден.

Потери оккупантов на утро 22 апреля

Украинские военные за сутки ликвидировали: