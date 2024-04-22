Війна, день 789-й: поки Україна очікує на допомогу США, ворог активізував удари по Одеській області

Обстріли та ситуація на фронті 22 квітня

У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував 7-ма ударними безпілотниками та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, повідомили в Повітряних силах України.

У результаті бойової роботи вогневих груп Сил оборони України знищено 5 “шахедів” та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Усі безпілотники збиті в Одеській області.

На фронті минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Особливо загострилася ситуація біля Часового Яру. Тут ворожа армія не припиняє спроб і далі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння: артилерію, танки, безпілотники різних типів. А також авіацію для ударів КАБами та ФАБами.

Загалом ворог завдав 4 ракетних і 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.

Затримка з допомогою призвела до “реальних наслідків”

Про це заявив генсек НАТО Столтенберг.

“Затримка призвела до реальних наслідків, у Росії протягом місяців набагато більше боєприпасів, українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту. Ми бачимо, що все менше російських ракет і безпілотників збивають через нестачу засобів ППО”, – сказав генсек телеканалу MSNBC.

На його думку, новий пакет від США “допоможе їм збивати російські ракети, утримувати лінію фронту і завдавати глибинних ударів по російських військових об’єктах”.

Тобто, судячи з усього, наголос у цьому пакеті буде робитися на снаряди до артилерії і ракети до ППО.

Очікується, що 23 квітня Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, після чого його має підписати президент Джо Байден.

Втрати окупантів на ранок 22 квітня

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