В ночь на 31 марта враг атаковал Одесчину дронами: каковы последствия

По информации Сил обороны юга Украины, под прицелом россиян была энергетическая инфраструктура Одесской и агропромышленные мощности Херсонской областей.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась около 2 часов. Все 8 дронов, атакующих Одесчину, нашим бойцам удалось сбить.

Падение обломков сбитого дрона повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего были обесточены несколько населенных пунктов.

На месте возник пожар – его в скором времени ликвидировали. Люди не пострадали.

Сейчас на месте ведутся восстановительные работы.

Параллельно, во время дроновой атаки, россияне атаковали Херсонщину баллистической ракетой «Искандер-М» и управляемой авиационной ракетой Х-59. Удар пришелся по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 марта на территории Украины уничтожено 18 воздушных целей: 9 из 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 из 11 ударных БпЛА.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в результате ночной атаки «шахедами» часть Одессы и Одесского района осталась без света.