В ночь на 31 марта враг атаковал Одесчину дронами: каковы последствия

В ночь на воскресенье, 31 марта 2024 года, российские террористические войска атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами разных видов. По южным регионам враг направил несколько волн ударных беспилотников (БпЛА) типа «Shahed-131/136».
По информации Сил обороны юга Украины, под прицелом россиян была энергетическая инфраструктура Одесской и агропромышленные мощности Херсонской областей.
Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась около 2 часов. Все 8 дронов, атакующих Одесчину, нашим бойцам удалось сбить.
Падение обломков сбитого дрона повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего были обесточены несколько населенных пунктов.
На месте возник пожар – его в скором времени ликвидировали. Люди не пострадали.
Сейчас на месте ведутся восстановительные работы.
Параллельно, во время дроновой атаки, россияне атаковали Херсонщину баллистической ракетой «Искандер-М» и управляемой авиационной ракетой Х-59. Удар пришелся по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали.
Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 марта на территории Украины уничтожено 18 воздушных целей: 9 из 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 из 11 ударных БпЛА.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в результате ночной атаки «шахедами» часть Одессы и Одесского района осталась без света.