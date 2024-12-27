Война, день 1038: Украинские военные впервые захватили в плен солдата армии КНДР

Военная разведка Южной Кореи в пятницу, 27 декабря, подтвердила захват Украиной в плен солдата КНДР. Заявление было сделано после того, как украинский военный портал «Милитарный» сообщил, что украинские силы захватили солдата во время операций в Курской области, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны мы подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планируем тщательно изучить дальнейшее развитие событий», — говорится в коротком сообщении Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Это первый случай плена северокорейского военного, участвующего в войне против Украины на стороне россии.

О ситуации на самых «горячих» направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма наших позиций неподалеку населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар и Константинопольское.

Воздушные атаки 27 декабря: в россии остановили работу аэропортов

В ночь на 27 декабря противник нанес удар по Украине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также атаковал 24 ударными БпЛА.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 13 ударных беспилотников. Еще 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Россияне заявили об атаке беспилотников в ночь на 27 декабря. Из-за воздушной угрозы в аэропортах Астрахани, Волгограда, Сочи и Казани был введен план «Ковер», действовал запрет на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщают российские медиа и телеграм-каналы.

Ночью жители российского города Тула сообщили о взрывах. Люди фиксировали работу ПВО над городом. Местные власти сообщили о сбитии двух беспилотников. После сбития горожане сообщали о пожаре.

В Минобороны рф утверждают об «уничтожении» 13 якобы украинских дронов за ночь: 5 над Брянской областью, 3 – над Курской, по 2 – над Белгородской и Тульской и 1 – над Астраханской.

В аэропортах ряда городов действовал план «Ковер». В то же время самолет, следовавший из Москвы в Астрахань, перенаправили в Махачкалу, но впоследствии и там ввели ограничения, а также – в Самаре и Грозном.

Потери врага: минус еще 1650 оккупантов

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожен один пункт управления, одна вражеская артиллерийская система и один другой важный объект противника.

Также уничтожены: