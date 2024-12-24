Война, день 1035: дроны атаковали стратегический аэродром россиян

В россии атакован военный аэродром

В Ростовской области вечером 23 декабря прозвучала серия взрывов в районе аэродрома Миллерово. Украинские и российские Telegram-каналы сообщают об атаке дронов.

В Минобороны РФ заявили, что 9 беспилотников якобы были сбиты ПВО.

Аэродром Миллерово — стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.

Самые «горячие» направления фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.

Продолжается операция в Курской области, где вчера наши защитники отбили 46 вражеских штурмов.

Потери врага: минус еще 1630 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.

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