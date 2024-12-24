Война, день 1035: дроны атаковали стратегический аэродром россиян

Во вторник, 24 декабря 2024 года, начались тысяча тридцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, не перестает атаковать позиции наших воинов, однако и сам несет значительные потери. О ситуации как на самых «горячих» направлениях фронта – в сводке «Одесской жизни»
В россии атакован военный аэродром
В Ростовской области вечером 23 декабря прозвучала серия взрывов в районе аэродрома Миллерово. Украинские и российские Telegram-каналы сообщают об атаке дронов.
В Минобороны РФ заявили, что 9 беспилотников якобы были сбиты ПВО.
Аэродром Миллерово — стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.
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Самые «горячие» направления фронта
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения.
На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.
На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.
Продолжается операция в Курской области, где вчера наши защитники отбили 46 вражеских штурмов.
Потери врага: минус еще 1630 оккупантов
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.
Также украинские воины обезвредили:
- 9 танков,
- 30 боевых бронированных машин,
- 10 артиллерийских систем,
- 44 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 47 автомобилей,
- 3 единицы спецтехники.