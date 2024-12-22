Війна, день 1033: до якого року триватимуть воєнні дії – новий прогноз

Найбільш «гарячі» напрямки фронту і збиті «шахеди»

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

У суботу, 21 грудня 2024 року, противник завдав по позиціям українських підрозділів та населеним пунктам один ракетний удар, а також 37 авіаударів, скинувши 70 керованих авіабомб (КАБів). Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, із них 137 із реактивних систем залпового вогню.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника.

Найбільш «гарячими» були Покровський напрямок (де наші захисники відобразили 29 наступальних дій агресора), а також Курахівський (Сили оборони відбили 15 атак) та Времівський (де противник здійснив 47 атак).

Крім цього, Сили оборони України продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області, де минулої доби ворог зробив 41 спробу потіснити українських захисників.

За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 22 грудня противник атакував 103 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Також зафіксовано пуск балістичної ракети «Іскандер-М» з Криму у напрямку Херсона.

Станом на 10:00 22 грудня підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків), ще один полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян. Попередньо без жертв. Постраждалим надається допомога.

Так, вночі уламки російського дрону влучили у дах висотки у Броварах на Київщині. Рятувальники провели евакуацію мешканців будинку та деблокування мешканців однієї з квартир. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як повідомляють Сили оборони Півдня України, у ніч проти 22 грудня 2024 року протиповітряною обороною збито 12 ворожих БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів. Ще одного безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Напередодні ввечері, 21 грудня 2024 року, російські окупаційні війська атакували місто Херсон балістичною ракетою «Іскандер-М», яка була випущена з території тимчасово окупованого Криму.

Також у Херсонському напрямку ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів.

Безпілотники повторно атакували нафтобазу росіян «Сталевий Кінь»

Цієї ночі на Росії знову було голосно і дуже яскраво в районі нафтобази «Сталевий Кінь» під Орлом.

«Сталевий Кінь» – це частина АТ «Орелнафтопродукт», що входить у свою чергу до складу однієї з найбільших у світі компаній-виробників нафти ПАТ «Роснефть». Основний вид продукції – бензин і дизельне паливо, що поставляються російській армії.

Місцева влада вже підтвердила чергову масовану атаку БпЛА та займання на об’єкті паливної інфраструктури у селищі Сталевий Кінь.

Ще 1820 рашистів не дожили до Різдва

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1820 осіб.

Також українські воїни знешкодили:

15 танків;

29 бойових броньованих машин;

32 артилерійські системи;

3 засоби ППО;

50 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

81 автомобіль.

Скільки триватиме війна в Україні?

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) оновили негативний сценарій для України на випадок інтенсивнішої війни, згідно з яким війна може тривати до середини 2026 року.

Новий прогноз передбачає, що в першому кварталі 2025 року почнеться економічний шок, який вплине на настрої компаній та українців, а також темпи повернення мігрантів, і спричинить серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, що призведе до відключень електроенергії.

Такий сценарій відрізняється від базового, згідно з яким зазначалося, що війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.