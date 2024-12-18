Война, день 1029: союзников призывают не допустить захвата Покровска

Союзники Киева должны выполнить свои обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю ту помощь, в которой она нуждается, чтобы не дать России захватить Покровск, пишет Bloomberg.

Помимо добычи коксующегося угля, Покровск является целью по многим причинам: это важный железнодорожный и автомобильный узел для обеспечения украинских оборонительных линий, а также один из последних городов, оставшихся под контролем Украины в Донецкой области. Между тем Европа и США много обещают, но не выполняют почти ничего из обещанного, указывает издание.

«Критически важная шахта в Покровске на востоке Украины стала основным объектом усилий россии. Сейчас российские войска находятся в 5 км от нее. Компания Метинвест, которая владеет шахтой, закрыла и эвакуировала одну из трех ее шахтных стволов. Сейчас мало надежды продержаться дольше, чем несколько дней. Ее потеря будет стоить Украине, которая находится в состоянии войны, до половины ее будущего производства стали», — отмечает издание.

«Особенно разочаровывает огромная разница между тем, что Европа пообещала, и тем, что она фактически предоставила. Истощенные защитники Киева нуждаются во всем оружии и боеприпасах, которые они могут получить сейчас. Украина отчаянно нуждается и стремится к окончанию войны, но для этого президент Владимир Зеленский должен иметь сильную позицию за столом переговоров. Сейчас у России нет стимулов для компромисса, поскольку она побеждает», — отмечает Bloomberg.

При этом отмечается, что речь не идет о предоставлении Киеву дорогих и современных вооружений. Часть того, что нужно украинцам, должна поступать из западных запасов и от западных производителей, как, например, обещанная Шольцем система ПВО.

«Но все остальное может производить отечественная оборонная промышленность: Украина уже сейчас может производить большую часть того, что ей нужно для стабилизации линии фронта и оснащения новых батальонов — ей просто не хватает средств, чтобы это закупить. Дать средства нужно быстро — не для затягивания войны, а для ее завершения настоящими переговорами. Удержание или затягивание помощи сейчас — это не о мире, это о содействии вторжению», — резюмирует издание.

Воздушная атака 18 декабря

В ночь на 18 декабря противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 51 ударного БПЛА.

Вследствие активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

В россии прогремели взрывы

Этой ночью в Ростове прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о шести взрывах и о пожаре на территории завода «Ростсельмаш», который ремонтирует бронетехнику.

Также сообщали об обломках в районе «Ростаэртрола» — предприятия, производящего вертолеты.

Ситуация на фронте на утро 18 декабря

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Самые интенсивные бои шли на Курском направлении, где наши защитники отбили 49 вражеских атак, враг совершил около пятисот артиллерийских обстрелов.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Дачного, Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Янтарного.

На Времовском направлении противник совершил 27 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

Потери врага: минус еще 1580 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также украинские воины обезвредили: