Війна, день 1029: союзників закликають не допустити захоплення Покровська

Чому важливо не допустити захоплення Покровська

Союзники Києва повинні виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, якої вона потребує, щоб не дати Росії захопити Покровськ, пише Bloomberg.

Крім видобутку коксівного вугілля, Покровськ є ціллю з багатьох причин: це важливий залізничний і автомобільний вузол для забезпечення українських оборонних ліній, а також одне з останніх міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області. Тим часом Європа і США багато обіцяють, але не виконують майже нічого з обіцяного, вказує видання.

«Критично важлива шахта в Покровську на сході України стала основним об’єктом зусиль росії. Наразі російські війська перебувають за 5 км від неї. Компанія Метінвест, яка володіє шахтою, закрила та евакуювала одну з трьох її шахтних стволів. Зараз мало надії протриматися довше, ніж кілька днів. Її втрата коштуватиме Україні, яка перебуває в стані війни, до половини її майбутнього виробництва сталі», – зазначає видання.

«Особливо розчаровує величезна різниця між тим, що Європа пообіцяла, і тим, що вона фактично надала. Виснажені захисники Києва потребують усієї зброї та боєприпасів, які вони можуть отримати зараз. Україна відчайдушно потребує і прагне закінчення війни, але для цього президент Володимир Зеленський повинен мати сильну позицію за столом переговорів. Зараз у Росії немає стимулів для компромісу, оскільки вона перемагає», – зазначає Bloomberg.

При цьому наголошується, що не йдеться про надання Києву дорогих і сучасних озброєнь. Частина того, що потрібно українцям, має надходити із західних запасів і від західних виробників, як, наприклад, обіцяна Шольцем система ППО.

«Але все інше може виробляти вітчизняна оборонна промисловість: Україна вже зараз може виробляти більшу частину того, що їй потрібно для стабілізації лінії фронту та оснащення нових батальйонів – їй просто бракує коштів, щоб це закупити. Дати кошти потрібно швидко – не для затягування війни, а для її завершення справжніми переговорами. Утримання або затягування допомоги зараз – це не про мир, це про сприяння вторгненню», – резюмує видання.

Повітряна атака 18 грудня

У ніч на 18 грудня противник атакував 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 51 ударного БПЛА.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

У Росії прогриміли вибухи

Цієї ночі в Ростові прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про шість вибухів і про пожежу на території заводу «Ростсельмаш», який ремонтує бронетехніку.

Також повідомляли про уламки в районі «Ростаертрола» – підприємства, що виробляє вертольоти.

Ситуація на фронті на ранок 18 грудня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Найінтенсивніші бої точилися на Курському напрямку, де наші захисники відбили 49 ворожих атак, ворог здійснив близько п’ятисот артилерійських обстрілів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Даченського, Нової Праці, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустінки, Чумацького, Українки, Сухого Яру і Новоєлизаветівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Активно окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Бурштинового.

На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій у районах Костянтинопільського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

Втрати ворога: мінус ще 1580 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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