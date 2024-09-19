Война, день 939: надвигается кровавая битва за Покровск — СМИ

Ночью защитники украинского неба сбили ракету и 42 дрона

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 19 сентября оккупанты ударили:

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине,

одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69,

42 ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбиты:

все 42 «шахеда»,

авиационная ракета Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Более 50% от общего количество боев произошли на Покровском и Кураховском направлениях.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиударов тридцатью девятью КАБами по собственной территории.

СМИ анонсировали «кровавую битву» за Покровск

Как пишет The Guardian, захват всей Донецкой области — политическая стратегия российского диктатора путина.

Отмечается, что в последний месяц россияне накапливали силы на Покровском направлении. В частности, это может быть частью широкомасштабного российского наступления, которое началось с захвата Авдеевки. Вероятно, его цель – расширить узкое выступление вглубь территории Украины и захватить город Покровск.

Журналисты также объяснили важность города для ВСУ. В первую очередь это логистический центр для украинской армии, так как именно здесь пересекаются автомобильные и железнодорожные маршруты. По этим линиям ВСУ перебрасывают войска, а также поставляют боеприпасы и продовольствие в другие части Донецкой области. Например, именно через Покровск ВСУ имеют выход в Торецк и Курахово.

Если российские войска все же займут Покровск, то им откроется дорога на Днепр. Из Покровска они смогут угрожать еще нескольким городам Донецкой области: например, Константиновке и Дружковке. Уже сейчас российские войска обстреливают шоссе, соединяющее Покровск и Константиновку.

«Надвигается кровавая битва. Российские войска находятся всего в шести милях (9,6 км — ред.). Постоянно слышен шум от входящих и исходящих снарядов. На прошлой неделе российские военные самолеты разрушили мосты в городе и вокруг него, подготовив почву для будущей атаки», — пишет The Guardian.

Как пишет издание, битва за Покровск, вероятнее всего, станет кульминацией военной кампании Москвы в этом году. Однако если россияне и захватят город, это будет достаточно нелегко.

Еще минус 1130 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков и один другой важный объект.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили: