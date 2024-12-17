Війна, день 1027: у Москві ліквідовано генерала, який застосовував в Україні хімзброю

У Москві від вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов.

Вранці 17 грудня на Рязанському проспекті було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під’їздом житлового будинку.

Напередодні, 16 грудня, Служба безпеки України заочно оголосила про підозру російському генерал-лейтенанту Ігорю Кириллову, який відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

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Саме за наказом Кирилова як начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ з початку повномасштабної війни РФ проти України росіяни використовують проти українських військових хімбоєприпаси. За даними СБУ, зафіксовано понад 4,8 тис. таких випадків.

Як уточнили українські офіцери, йдеться насамперед про бойові гранати К-1, оснащені токсичними речовинами подразнювальної дії CS і CN. Їхнє застосування заборонено Конвенцією від 13 січня 1993 р. про заборону створення, виробництва, використання та знищення хімічної зброї.

Також загиблий був головним спікером РФ щодо теми американських біолабораторій в Україні. У 2022 році він заявляв, що США використовують біолабораторії в Україні, щоб вивчати віруси, які передаються через комарів. Він заявляв, що в Києві вивчають способи інфікування комарів різними видами лихоманок для створення штучно викликаних епідемій.

Він також звинувачував Україну в застосуванні хімічної зброї на фронті та у виготовленні «брудної бомби».

Ситуація на фронті на ранок 17 грудня

За минулу добу відбулося 245 бойових зіткнень.

П’ятдесят дві атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. У районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 68 штурмів позицій українських підрозділів, завдав шість авіаударів, скинувши 12 КАБ по позиціях українських підрозділів.

Втрати ворога: мінус ще 1600 окупантів

Минулої доби ракетні війська Сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Крім того, українські воїни знешкодили: