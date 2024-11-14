Война, день 995: в Севастополе ликвидирован военный, который неоднократно обстреливал Одессу

Утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в котором погиб Валерий Транковский — руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота рф.

Подрыв автомобиля Транковского — успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

Как сообщили источники в спецслужбе, в результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови.

Транковский — военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу «Калибрами» в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также Транковский неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

Потеря начальника штаба является серьезным ударом для врага, поскольку эта должность является ключевой для функционирования всей структуры, заявил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук:

«Это старший офицерский состав и учитывая должность, которую этот человек занимал, это фактически те лица, на которых держится организационное ядро любой структуры. Начштаба — это человек, который руководит всеми процессами. Командующий принимает судьбоносные решения, общую стратегию и тактику, но вся штабная работа лежит на начальнике штаба. Это человек, который можно сказать, является незаменимым».

Россияне прорвались в Купянск

Днем 13 ноября российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Часть российских солдат была переодета в форму ВСУ.

В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

Украинский информационный ресурс DeepState уточнил, что вчера после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово. Первая состояла из двух бронетранспортеров, БМП и танка. Точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело.

Один бронетранспортер был подбит в лесу. Другому удалось беспрепятственно доехать в район Сватовской улицы, а когда он выехал на улицу Некрасова, то был поражен. Из него высадилось полтора десятка разбежавшихся по домам бойцов. Танк удалось подбить на этой же улице к северу. Благодаря усилиям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта.

В целом на фронте за прошедшие сутки состоялось 161 боевое столкновение.

Потери врага: минус еще 1690 оккупантов

Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, один — по пункту управления и два — по артиллерийским системам противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же авиацией поражен еще один важный объект противника.

Потери вражеской техники за сутки: