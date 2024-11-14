Война, день 995: в Севастополе ликвидирован военный, который неоднократно обстреливал Одессу

В четверг, 14 ноября 2024 года, начались девятьсот девяносто пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Рашисты продолжают массовый террор мирного населения. Силы обороны направляют усилия на срыв планов врага захватить наши территории.
Утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в котором погиб Валерий Транковский — руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота рф.
Подрыв автомобиля Транковского — успешная спецоперация Службы безопасности Украины.
Как сообщили источники в спецслужбе, в результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови.
Транковский — военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу «Калибрами» в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также Транковский неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.
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Потеря начальника штаба является серьезным ударом для врага, поскольку эта должность является ключевой для функционирования всей структуры, заявил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук:
«Это старший офицерский состав и учитывая должность, которую этот человек занимал, это фактически те лица, на которых держится организационное ядро любой структуры. Начштаба — это человек, который руководит всеми процессами. Командующий принимает судьбоносные решения, общую стратегию и тактику, но вся штабная работа лежит на начальнике штаба. Это человек, который можно сказать, является незаменимым».
Россияне прорвались в Купянск
Днем 13 ноября российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Часть российских солдат была переодета в форму ВСУ.
В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.
Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.
Украинский информационный ресурс DeepState уточнил, что вчера после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово. Первая состояла из двух бронетранспортеров, БМП и танка. Точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело.
Один бронетранспортер был подбит в лесу. Другому удалось беспрепятственно доехать в район Сватовской улицы, а когда он выехал на улицу Некрасова, то был поражен. Из него высадилось полтора десятка разбежавшихся по домам бойцов. Танк удалось подбить на этой же улице к северу. Благодаря усилиям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта.
В целом на фронте за прошедшие сутки состоялось 161 боевое столкновение.
Потери врага: минус еще 1690 оккупантов
Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, один — по пункту управления и два — по артиллерийским системам противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же авиацией поражен еще один важный объект противника.
Потери вражеской техники за сутки:
- 19 танков,
- 51 бронированная машина,
- 64 артиллерийские системы,
- 3 реактивных систем залпового огня,
- 1 средство ПВО,
- 54 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 4 крылатые ракеты,
- 124 автомобиля.