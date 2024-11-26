Война, день 1007: враг выпустил по Украине рекордное количество беспилотников

Начались тысяча седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Но украинские защитники стойко сдерживают натиск и наносят врагу ощутимые потери.
Последствия ночной атаки 26 ноября
В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину 4-мя баллистическими ракетами «Искандер-М». Также враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА — 188.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников.
Еше 95 БпЛА — локально потеряно из-за активного противодействия РЭБ, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.
«К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», — сообщили в Воздушных силах Украины.
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О ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак.
Украинские военные закончили зачистку города Купянск Харьковской области от российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.
«Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска», — говорится в сообщении.
В то же время, аналитики сообщают о продвижении российских войск в районе Новомлинска Харьковской области, а также в населенных пунктах Дальнее, Константинопольское, Раздольное, Петровка и Курахово в Донецкой области.
Также российские войска вошли в Великую Новосёлку в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State. По ней зона боевых действий уже идёт по восточным кварталам города.
Севернее Великой Новосёлки войска достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь. Ещё одна дорога на север проходит через ключевое село Новый Комар (в трёх километрах от линии фронта). Судя по всему, россияне попытаются прорваться к нему.
По сообщениям российских пабликов, прорыв к городу стал возможен из-за малого количества войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих Великую Новосёлку.
Потери врага за сутки
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пять пунктов управления и еще один важный объект противника.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1480 оккупантов.
Также украинские воины обезвредили:
- 6 танков,
- 20 боевых бронированных машин,
- 19 артиллерийских систем,
- 72 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 1 крылатую ракету,
- 94 автомобиля,
- 2 единицы специальной техники.