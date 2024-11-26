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Война, день 1007: враг выпустил по Украине рекордное количество беспилотников

Война, день 1007: враг выпустил по Украине рекордное количество беспилотников

Начались тысяча седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Но украинские защитники стойко сдерживают натиск и наносят врагу ощутимые потери.

Последствия ночной атаки 26 ноября

В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину 4-мя баллистическими ракетами «Искандер-М». Также враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА — 188.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников.

Еше 95 БпЛА — локально потеряно из-за активного противодействия РЭБ, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.

«К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», — сообщили в Воздушных силах Украины.

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О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак.

Украинские военные закончили зачистку города Купянск Харьковской области от российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.

«Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска», — говорится в сообщении.

В то же время, аналитики сообщают о продвижении российских войск в районе Новомлинска Харьковской области, а также в населенных пунктах Дальнее, Константинопольское, Раздольное, Петровка и Курахово в Донецкой области.

Также российские войска вошли в Великую Новосёлку в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State. По ней зона боевых действий уже идёт по восточным кварталам города.

Севернее Великой Новосёлки войска  достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь. Ещё одна дорога на север проходит через ключевое село Новый Комар (в трёх километрах от линии фронта). Судя по всему, россияне попытаются прорваться к нему.

По сообщениям российских пабликов, прорыв к городу стал возможен из-за малого количества войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих Великую Новосёлку.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пять пунктов управления и еще один важный объект противника.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1480 оккупантов.
потери врага
Также украинские воины обезвредили:

  • 6 танков,
  • 20 боевых бронированных машин,
  • 19 артиллерийских систем,
  • 72 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 1 крылатую ракету,
  • 94 автомобиля,
  • 2 единицы специальной техники.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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