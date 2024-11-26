Війна, день 1007: ворог випустив по Україні рекордну кількість безпілотників

Наслідки нічної атаки 26 листопада

У ніч на 26 листопада 2024 року окупанти атакували Україну 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М». Також ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА – 188.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників.

Ще 95 БпЛА – локально втрачено через активну протидію РЕБ, 5 безпілотників полетіли в бік Білорусі.

«На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА в кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих», – повідомили в Повітряних силах України.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак.

Українські військові закінчили зачистку міста Куп’янськ Харківської області від російських загарбників. Про це йдеться в повідомленні аналітиків проекту DeepState.

«Сили Оборони України завершили зачистку Куп’янська», – йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики повідомляють про просування російських військ у районі Новомлинська Харківської області, а також у населених пунктах Дальнє, Костянтинопільське, Роздольне, Петрівка і Курахове в Донецькій області.

Також російські війська увійшли у Велику Новосілку в Донецькій області. Про це свідчить карта військового пабліка Deep State. За нею зона бойових дій уже йде східними кварталами міста.

На північ від Великої Новосілки війська досягли траси, що з’єднує місто з селищем Богатир. Ще одна дорога на північ проходить через ключове село Новий Комар (за три кілометри від лінії фронту). Судячи з усього, росіяни спробують прорватися до нього.

За повідомленнями російських пабліків, прорив до міста став можливий через малу кількість військ ЗСУ в опорних пунктах, що обороняють Велику Новосілку.

Втрати ворога за добу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили район зосередження особового складу, п’ять пунктів управління та ще один важливий об’єкт противника.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 окупантів.



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