Война, день 1001: Украина ударила по складам с ракетами в рф

Полномасштабная война, которую начала россия, продолжается уже тысячу один день. Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.
В россии атакованы склады с боеприпасами
В Новгородской области рф в ночь на среду, 20 ноября, дроны атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны рф.
Об этом пишет со ссылкой на местных жителей российский Telegram-канал Astra.
В Сети появились видео, на которых, как утверждается, слышны звуки, похожие на пролет дрона и взрывы в поселке.
По данным Defense Express, 13-й арсенал ГРАУ в поселке Котово расположен за около 680 километров от границы с Украиной. Этот склад имеет общую площадь около 3 кв. км.
На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», также ракеты «Искандер», кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300,С-400, и боеприпасы для комплекса «Тор», заявили в В Центре противодействия дезинформации.
Минобороны страны-агрессора заявило о перехвате и «уничтожении» 44 украинских БПЛА самолетного типа, 20 из них — над Новгородской областью, остальные — над территорией Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Смоленской и два — над Московской областью.
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Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские силы нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области рф. Это произошло в ночь на 19 ноября. По данным военных, было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе арсенала.
«Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться», — заверили в Генштабе.
В Центре противодействия дезинформации уточнили, что на этом складе россияне хранили артиллерийские боеприпасы, КАБы и зенитные ракеты.
Зеленский заявил о дальних ударах
У Украины есть значительные дальнобойные возможности, и она будет применять их для сдерживания агрессии России. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 19 ноября.
Его спросили, действительно ли баллистические ракеты ATACMS ударили по складу боеприпасов в Брянской области рф.
«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности. У Украины есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас уже есть «длинный» Нептун, и не один. Теперь у нас есть ATACMS. И мы будем все это использовать», — сказал он на пресс-конференции.
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Ситуация на фронте остается напряженной
По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.
По данным аналитиков DeepState, оккупационные войска захватили Новую Ильинку Покровского района Донецкой области.
«Враг оккупировал Новую Ильинку», — говорится в сообщении 20 ноября.
Согласно карте DS, войска рф продвинулись в направлении Курахово с юга, до городских окраин там осталось порядка полутора километров.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.
Потери врага: минус еще 1690 оккупантов
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию, два пункта управления, склад боеприпасов и еще один другой важный объект захватчиков.
Также украинские воины обезвредили:
- 8 танков,
- 27 боевых бронированных машин,
- 49 артиллерийских систем,
- 2 средства ПВО,
- 91 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 2 крылатые ракеты,
- 100 автомобилей,
- 2 единицы специальной техники.