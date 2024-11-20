Война, день 1001: Украина ударила по складам с ракетами в рф

В россии атакованы склады с боеприпасами

В Новгородской области рф в ночь на среду, 20 ноября, дроны атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны рф.

Об этом пишет со ссылкой на местных жителей российский Telegram-канал Astra.

В Сети появились видео, на которых, как утверждается, слышны звуки, похожие на пролет дрона и взрывы в поселке.

По данным Defense Express, 13-й арсенал ГРАУ в поселке Котово расположен за около 680 километров от границы с Украиной. Этот склад имеет общую площадь около 3 кв. км.

На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», также ракеты «Искандер», кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300,С-400, и боеприпасы для комплекса «Тор», заявили в В Центре противодействия дезинформации.

Минобороны страны-агрессора заявило о перехвате и «уничтожении» 44 украинских БПЛА самолетного типа, 20 из них — над Новгородской областью, остальные — над территорией Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Смоленской и два — над Московской областью.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские силы нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области рф. Это произошло в ночь на 19 ноября. По данным военных, было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе арсенала.

«Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться», — заверили в Генштабе.

В Центре противодействия дезинформации уточнили, что на этом складе россияне хранили артиллерийские боеприпасы, КАБы и зенитные ракеты.

Зеленский заявил о дальних ударах

У Украины есть значительные дальнобойные возможности, и она будет применять их для сдерживания агрессии России. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 19 ноября.

Его спросили, действительно ли баллистические ракеты ATACMS ударили по складу боеприпасов в Брянской области рф.

«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности. У Украины есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас уже есть «длинный» Нептун, и не один. Теперь у нас есть ATACMS. И мы будем все это использовать», — сказал он на пресс-конференции.

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Ситуация на фронте остается напряженной

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

По данным аналитиков DeepState, оккупационные войска захватили Новую Ильинку Покровского района Донецкой области.

«Враг оккупировал Новую Ильинку», — говорится в сообщении 20 ноября.

Согласно карте DS, войска рф продвинулись в направлении Курахово с юга, до городских окраин там осталось порядка полутора километров.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Потери врага: минус еще 1690 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию, два пункта управления, склад боеприпасов и еще один другой важный объект захватчиков.

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