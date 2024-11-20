Війна, день 1001: Україна вдарила по складах з ракетами у рф

Повномасштабна війна, яку розпочала росія, триває вже тисячу один день. Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглиб території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.
У росії атаковано склади з боєприпасами
У Новгородській області рф у ніч на середу, 20 листопада, дрони атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони рф.
Про це пише з посиланням на місцевих жителів російський Telegram-канал Astra.
У Мережі з’явилися відео, на яких, як стверджується, чути звуки, схожі на проліт дрона і вибухи в селищі.
За даними Defense Express, 13-й арсенал ГРАУ в селищі Котове розташований за близько 680 кілометрів від кордону з Україною. Цей склад має загальну площу близько 3 кв. км.
На 13-му арсеналі ДРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» і «Ураган», також ракети «Іскандер», кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300, С-400, і боєприпаси для комплексу «Тор», заявили в Центрі протидії дезінформації.
Міноборони країни-агресора заявило про перехоплення і «знищення» 44 українських БПЛА літакового типу, 20 із них – над Новгородською областю, решта – над територією Курської, Орловської, Бєлгородської, Тульської, Тверської, Брянської, Смоленської та два – над Московською областю.
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Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські сили завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачов Брянської області РФ. Це сталося в ніч на 19 листопада. За даними військових, було зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію в районі арсеналу.
«Ураження складів із боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», – запевнили в Генштабі.
У Центрі протидії дезінформації уточнили, що на цьому складі росіяни зберігали артилерійські боєприпаси, КАБи та зенітні ракети.
Зеленський заявив про дальні удари
Україна має значні далекобійні можливості, і вона застосовуватиме їх для стримування агресії росії. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок, 19 листопада.
Його запитали, чи справді балістичні ракети ATACMS вдарили по складу боєприпасів у Брянській області РФ.
«Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості. В України є далекобійні дрони власного виробництва, у нас уже є «довгий» Нептун, і не один. Тепер у нас є ATACMS. І ми будемо все це використовувати», – сказав він на пресконференції.
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Ситуація на фронті залишається напруженою
За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Луча, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіна.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.
За даними аналітиків DeepState, окупаційні війська захопили Нову Іллінку Покровського району Донецької області.
«Ворог окупував Нову Іллінку», – йдеться в повідомленні 20 листопада.
Згідно з картою DS, війська рф просунулися в напрямку Курахового з півдня, до міських околиць там залишилося близько півтора кілометра.
Загалом, за минулу добу зафіксовано 139 бойових зіткнень.
Втрати ворога: мінус ще 1690 окупантів
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 2 райони зосередження особового складу, три артилерійські засоби, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт загарбників.
Також українські воїни знешкодили:
- 8 танків,
- 27 бойових броньованих машин,
- 49 артилерійських систем,
- 2 засоби ППО,
- 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
- 2 крилаті ракети,
- 100 автомобілів,
- 2 одиниці спеціальної техніки.