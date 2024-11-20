Війна, день 1001: Україна вдарила по складах з ракетами у рф

У росії атаковано склади з боєприпасами

У Новгородській області рф у ніч на середу, 20 листопада, дрони атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони рф.

Про це пише з посиланням на місцевих жителів російський Telegram-канал Astra.

У Мережі з’явилися відео, на яких, як стверджується, чути звуки, схожі на проліт дрона і вибухи в селищі.

За даними Defense Express, 13-й арсенал ГРАУ в селищі Котове розташований за близько 680 кілометрів від кордону з Україною. Цей склад має загальну площу близько 3 кв. км.

На 13-му арсеналі ДРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» і «Ураган», також ракети «Іскандер», кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300, С-400, і боєприпаси для комплексу «Тор», заявили в Центрі протидії дезінформації.

Міноборони країни-агресора заявило про перехоплення і «знищення» 44 українських БПЛА літакового типу, 20 із них – над Новгородською областю, решта – над територією Курської, Орловської, Бєлгородської, Тульської, Тверської, Брянської, Смоленської та два – над Московською областю.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські сили завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачов Брянської області РФ. Це сталося в ніч на 19 листопада. За даними військових, було зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію в районі арсеналу.

«Ураження складів із боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», – запевнили в Генштабі.

У Центрі протидії дезінформації уточнили, що на цьому складі росіяни зберігали артилерійські боєприпаси, КАБи та зенітні ракети.

Зеленський заявив про дальні удари

Україна має значні далекобійні можливості, і вона застосовуватиме їх для стримування агресії росії. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок, 19 листопада.

Його запитали, чи справді балістичні ракети ATACMS вдарили по складу боєприпасів у Брянській області РФ.

«Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості. В України є далекобійні дрони власного виробництва, у нас уже є «довгий» Нептун, і не один. Тепер у нас є ATACMS. І ми будемо все це використовувати», – сказав він на пресконференції.

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Ситуація на фронті залишається напруженою

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Луча, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіна.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

За даними аналітиків DeepState, окупаційні війська захопили Нову Іллінку Покровського району Донецької області.

«Ворог окупував Нову Іллінку», – йдеться в повідомленні 20 листопада.

Згідно з картою DS, війська рф просунулися в напрямку Курахового з півдня, до міських околиць там залишилося близько півтора кілометра.

Загалом, за минулу добу зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Втрати ворога: мінус ще 1690 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 2 райони зосередження особового складу, три артилерійські засоби, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт загарбників.

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