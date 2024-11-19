Война, день 1000: в результате удара по многоэтажке в Глухове много погибших и раненых

Десять моментов, которые войдут в историю Украины:

Ночью над Украиной сбито более 50 дронов

В ночь на 19 ноября 2024 года (с 19.30 18 ноября) противник атаковал 87-ю ударными дронами, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 вражеского БПЛА.

Еще 30 вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах.

В Глухове дрон влетел в многоэтажку

Вчера, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа «шахед».

По состоянию на утро, 19 ноября, уже известно о гибели 7 человек, один из них — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка, сообщили в Сумской ОГА.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители. Последствия вражеской атаки уточняются.

О ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ. Украинские защитники отбили 22 штурмовые действия захватчиков.

Россияне продолжают продвигаться в Часовом Яре. Как сообщает украинский военный паблик Deep State, за минувшие сутки они продвинулись как в самом городе, так и на его северном фланге.

На южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки, сообщает военный обозреватель Богдан Мирошников.

«Похоже, что клещиевско-андреевский плацдарм начинает доживать последние дни.

1,5 года держать то, что уже давно разрушено – это сверхчеловеческие усилия», — отмечает Мирошников.

Потери врага: минус еще 1610 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БпЛА, артиллерийскую систему, два склада материально-технических средств, станцию РЭБ «Житель» и два других важных объекта врага.

Также украинские воины обезвредили: