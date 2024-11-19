Війна, день 1000: унаслідок удару по багатоповерхівці в Глухові багато загиблих і поранених

Десять моментів, які увійдуть в історію України:

Уночі над Україною збито понад 50 дронів

У ніч на 19 листопада 2024 року (з 19.30 18 листопада) противник атакував 87-ма ударними дронами, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БПЛА.

Ще 30 ворожих БпЛА локально втрачено в різних регіонах.

У Глухові дрон влетів у багатоповерхівку

Учора, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударні БпЛА типу «шахед».

Станом на ранок, 19 листопада, вже відомо про загибель 7 осіб, одна з них – дитина. Поранено – 12 осіб, із них дві дитини, повідомили в Сумській ОДА.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть перебувати мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії загарбників.

Росіяни продовжують просуватися в Часовому Яру. Як повідомляє український військовий паблік Deep State, за минулу добу вони просунулися як у самому місті, так і на його північному фланзі.

На південному фланзі близький до падіння плацдарм ЗСУ в районі Кліщіївки, повідомляє військовий оглядач Богдан Мірошников.

«Схоже, що клещіївсько-андріївський плацдарм починає доживати останні дні.

1,5 року тримати те, що вже давно зруйноване – це надлюдські зусилля», – зазначає Мірошников.

Втрати ворога: мінус ще 1610 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони нанесли дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління БпЛА, артилерійську систему, два склади матеріально-технічних засобів, станцію РЕБ «Мешканець» і два інших важливих об’єкти ворога.

Також українські воїни знешкодили: