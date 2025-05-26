Как сообщается на официальной странице бригады в Facebook, освобождение бойцов стало результатом непрерывных усилий по возвращению защитников Украины.

«Мы делаем всё возможное, чтобы возвращать своих. Постоянно. Ежедневно. Без остановки. Это наш долг перед каждым, кто стал на защиту Украины, и перед каждой семьёй, которая ждёт», — отметили в бригаде.

Военные заверили, что продолжают бороться за возвращение своих побратимов, хотя окончательное решение по обменам остаётся за врагом.

Пресс-служба 28 ОМБр также подчеркнула, что солдат Тараненко, о котором ранее сообщали медиа, не является военнослужащим бригады.

В СМИ сообщают, что среди обмененных 25 мая военнопленных россияне передали Анатолия Тараненко, 1973 года рождения бывшего военного ВСУ, который якобы добровольно сдался в плен.

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