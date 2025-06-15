Ключевые моменты:

Учитель истории Бальского лицея №3 вернулся домой после 800 дней в российском плену;

Глава департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак благодарит всех, кто сделал возможным возвращение Героя;

Вернувшегося из плена Владимира Жиленко ждет лечение и реабилитация.

Эту радостную новость сообщил у себя в Facebook глава департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак,

Он рассказал, что Владимир Жиленко – «человек, прошедший сквозь темноту войны, но сохранивший достоинство, мужество и веру». Он пошел на фронт добровольцем и попал в плен в 2023 году в боях за Авдеевку, получив тяжелое ранение. И до сих пор ни одной вести о нем не было.

«2 года и 2 месяца… 800 дней! Это как вырезать даты из календаря. Бесконечные ожидания. Это жить, не дыша полной грудью. Это каждое утро просыпаться с одним вопросом: «А вдруг – сегодня?» «А нас не забыли?», «Эти же мучения не навсегда?»

И вот вожделенное случилось.

Наш Учитель, наш коллега, наш Герой – дома. С усталыми глазами, незаживающими ранами, но с невероятной внутренней силой. Он прошел в плен, чтобы снова ступить на родную украинскую землю.

Чтобы снова рассказывать детям Подольщины о мужестве, истории и памяти. А главное, чтобы самому стать примером», – написал Александр Лончак.

Чиновник выразил искреннюю благодарность тем, кто сделал возможным возвращение Владимира Жиленко, как и других военнопленных в Украину, ВСУкраины и всем, кто борется за каждого нашего Героя.

Теперь у вернувшегося домой учителя впереди лечение и реабилитация.

Напомним, Украина продолжает возвращать домой своих военнопленных в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года.