Военный прокурор соберет срочное совещание из-за видео о предстоящем захвате Одесской области и Буковины

Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, совещание с руководителями МВД, СБУ, внешней разведки, Генштаба и разведуправления Минобороны назначено на вторник, 4 июня.

Поводом для сбора силовиков, по словам Матиоса, послужила статья в издании sprotyv.info, в которой комментируется видео о планах по захвату Буковины и Одесской области в 2022 году.

«Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», — заявил прокурор.

Всем руководителям ведомств обещано выдать «законные поручения в рамках уголовного производства».

Напомним, ранее о предполагаемых планах по захвату Одессы войсками РФ говорил генерал-лейтенант Бен Ходжес – бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

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