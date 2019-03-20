﻿ Судьбой Одессы озаботились в США - Одесская Жизнь

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Судьбой Одессы озаботились в США

Судьбой Одессы озаботились в США

С заявлением, касающимся нашего города, на минувшей неделе выступил генерал-лейтенант Бен Ходжес – бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

Выступая на конференции по вопросам безопасности, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО, бывший высокопоставленный американский военачальник заявил:

– Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния.

Бен Ходжес не исключает планов РФ оккупировать наш город, а отсюда — направить агрессию на Румынию.

При этом военный эксперт выразил уверенность, что НАТО должно увеличить свои возможности в Черноморском регионе.

Также произошла подвижка в деле одесских моряков, которые в составе экипажей судов ВМС Украины были захвачены российскими спецслужбами во время атаки на наши корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Организация объединенных наций признала украинских моряков военнопленными России.

— Члены экипажей украинских судов, задержанные властями Российской Федерации в Керченском проливе, могут считаться военнопленными и находящимися под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией, – говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН.

Отмечается, что с военнопленными следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и при необходимости оказывать им медицинскую помощь. В то же время Россия отказалась признать наших моряков военнопленными, так как страны не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Напомним, 24 украинских моряка были задержаны и доставлены в Симферополь, а потом в Москву, где они находятся и по сей день. Им инкриминируется статья о «незаконном пересечении государственной границы РФ».

Фото: versiya.info.

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