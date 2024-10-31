Новости Одессы и Одесской области

Военные назвали цель вражеской атаки на Одесщину 30 октября

Военные назвали цель вражеской атаки на Одесщину 30 октября

Вечером 30 октября и в ночь на 31 октября россия нанесла двойной удар по Одесской области. По информации военных, враг атаковал мост через Днестровский лиман в Затоке.

В Воздушных Силах Украины сообщают, что было выпущено десять ракет: две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Две ракеты Х-59/69 удалось сбить.

Также сообщается, что этой ночью противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Враг атаковал 43-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. 17 беспилотников удалось сбить, 23 — локально потеряно, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства.

Отметим, россияне атакуют железнодорожный мост в Затоке с начала полномасштабного вторжения, он полностью разрушен. Ранее сообщалось о планах построить новый мост через Днестровский лиман в Затоке в 2024 году.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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