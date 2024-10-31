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Військові назвали мету ворожої атаки на Одещину 30 жовтня

Військові назвали мету ворожої атаки на Одещину 30 жовтня

Увечері 30 жовтня і в ніч на 31 жовтня росія завдала подвійного удару по Одеській області. За інформацією військових, ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці.

У Повітряних Силах України повідомляють, що було випущено десять ракет: дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Криму і вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Дві ракети Х-59/69 вдалося збити.

Також повідомляється, що цієї ночі протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Полтавській областях.

Ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками невстановленого типу. 17 безпілотників вдалося збити, 23 – локально втрачено, ще три російських БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору.

Зазначимо, росіяни атакують залізничний міст у Затоці з початку повномасштабного вторгнення, він повністю зруйнований. Раніше повідомлялося про плани побудувати новий міст через Дністровський лиман у Затоці у 2024 році.

 

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