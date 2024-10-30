В Одессе прозвучала серия взрывов – город атаковала российская авиация

Тревогу в Одессе и области дали в 19:20.

«Тактическая авиация в Черном море», – предупреждают мониторинговые каналы.

«Одесса и район, будьте в укрытиях!» – призывает глава ОВА Олег Кипер.

Предварительно, в настоящее время в акватории Черного моря наблюдаются не менее 4-х бортов-носителей ракет воздушного базирования, также вблизи Одессы заходят несколько разведывательных дронов.

Возможно, что взрывы, которые слышали одесситы несколько минут назад, – это работа наших защитников неба по вражеским дронам.

Кроме того, есть угроза применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Также сообщается о запуске в сторону Одессы и области ракет, их подлет ожидается примерно через 7-10 минут.

«Одесская жизнь» настоятельно призывает своих читателей: берегите себя и по возможности оставайтесь в укрытиях!

Мы продолжаем следить за ситуацией и в случае изменения обстановки или появлении новых подробностей обязательно оповестим об этом.